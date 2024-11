Kup teraz telewizor Sony, a część kasy do Ciebie wróci

Ruszyła promocja cashback na telewizory Sony z serii Bravia 7 i Bravia 9 w rozmiarach 65, 75 i 85 cali. W zależności od modelu możesz odzyskać od 500 do nawet 3000 złotych, a dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz się jakoś przesadnie spieszyć.

Trwa promocja cashback na telewizory Sony Bravia 7 i Bravia 9

Promocja cashback na telewizory Sony Bravia 7 i Bravia 9 potrwa aż do 5 stycznia 2025 roku. Aby z niej skorzystać, trzeba mieć konto My Sony oraz – po zakupie – wypełnić formularz na stronie akcji. Masz na to czas do 2 lutego 2025 roku i jeśli wszystko będzie w porządku, to pieniądze trafią na Twoje konto bankowe w ciągu czterech tygodni.

źródło: Sony

Promocją objęte są 65-, 75- i 85-calowe telewizory, które należy kupić w salonie lub sklepie internetowym Sony Centre albo też u któregoś z autoryzowanych dealerów, a są nimi: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom. Z poniższej tabelki dowiesz się, ile możesz odzyskać:

Seria Przekątna Model Aktualna cena Kwota zwrotu Bravia 7 65 cali K65XR70 8499 złotych 500 złotych Bravia 7 75 cali K75XR70 10490 złotych 750 złotych Bravia 7 85 cali K85XR70 12599 złotych 1000 złotych Bravia 9 65 cali K65XR90 13999 złotych 1000 złotych Bravia 9 75 cali K75XR90 17999 złotych 2000 złotych Bravia 9 85 cali K85XR90 19799 złotych 3000 złotych

Co oferują telewizory Sony Bravia 7 i Bravia 9?

Urządzenia z serii Bravia 7 i Bravia 9 to telewizory LCD typu QLED z podświetleniem Mini LED. Połączenie tych technologii pozwala liczyć na żywe i wiernie odwzorowane kolory oraz stosunkowo wysoki kontrast. Rozdzielczość 4K i funkcja skalowania treści to obietnica wysokiej ostrości, a za właściwą dynamikę obrazu odpowiada technologia XR Motion Clarity.

Seria Bravia 9 dokłada do tego panele o wyższej jasności oraz zaawansowanej technologicznie powłoce antyrefleksyjnej. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się komfortowymi warunkami niezależnie od pory dnia czy naświetlenia pokoju. Telewizory spod tego znaku mają również bogatszy system audio.

W przypadku obu serii można też oczekiwać szerokiej funkcjonalności i dostępu do wszystkich popularnych serwisów VOD, a to za sprawą platformy Google TV. Urządzenia z tej rodziny to także dobry wybór dla graczy – szczególnie tych, którzy grają na PlayStation 5.