Nowe tablety Acer są przede wszystkim tanie. Co za tym idzie?

Acer wprowadza na rynek dwa nowe tablety z serii Iconia – modele iM10-22M i iM9-12M. Różnią się one wielkością ekranu oraz specyfikacją. Czym mogą zaskoczyć potencjalnych klientów?

Acer Iconia Tab iM9-12M to kompaktowy tablet

Acer Iconia Tab iM9-12M śmiało można nazwać kompaktowym tabletem, ponieważ został wyposażony w 8,7-calowy wyświetlacz WXGA IPS o rozdzielczości 1340 x 800 pikseli i jasności do 400 nitów. Jego obudowa jest wykonana z metalu, co dodaje mu nutkę bardziej eleganckiego designu, jednocześnie zwiększając odporność na uszkodzenia.

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22T, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozbudowy o dodatkowe 1 TB przez kartę microSD. Producent wyposażył urządzenie w akumulator o pojemności 5100 mAh, co ma wystarczyć do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Warto również zwrócić uwagę na funkcje komunikacyjne: tablet obsługuje łączność Bluetooth 5.2, dual-band Wi-Fi oraz 4G, umożliwiając użytkownikom dostęp do internetu także poza zasięgiem Wi-Fi. Całość działa na systemie Android 14, z zapewnionymi dwuletnimi aktualizacjami systemowymi i trzyletnimi aktualizacjami zabezpieczeń. Cena tego modelu zaczyna się od 11990 rupii indyjskich, czyli w przeliczeniu ~570 złotych.

Acer Iconia Tab iM10-22M (źródło: Acer) Acer Iconia Tab iM9-12M (źródło: Acer)

Acer Iconia Tab iM10-22M. Większy ekran to niejedyna różnica

Acer Iconia Tab iM10-22M to model z 10,36-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2K (1200 x 2000 pikseli) i jasności do 480 nitów. Dodatkowo oferuje 4 głośniki działające w technologii PureVoice QUAD, która ma poprawiać wrażenia audio. Płynność działania ma tutaj zapewnić procesor MediaTek Helio G99 oraz 6 lub 8 GB RAM. Dostępne są także dwa warianty wbudowanej pamięci – 128 GB i 256 GB.

Pod względem fotograficznym Iconia Tab iM10-22M wyróżnia się aparatem głównym o rozdzielczości 16 Mpix oraz przednim o rozdzielczości 8 Mpix. Zasilany baterią o pojemności 7400 mAh, może – według zapewnień Acera – pracować do 10 godzin na jednym ładowaniu. Warto dodać, że na pokładzie znajdziemy te same systemy łączności, co w powyżej opisanym tablecie.

Cena urządzenia zaczyna się od 14990 rupii indyjskich (~710 złotych) za wersję z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci oraz 16990 rupii indyjskich (~810 złotych) za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci.

Nie mamy w tej chwili żadnych potwierdzonych informacji na temat tego, czy modele Acer trafią na rynek globalny. Jeśli się tak stanie, mogą stanowić ciekawą propozycję i przyciągnąć użytkowników szukających funkcjonalnego tabletu w przystępnej cenie.