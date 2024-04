Opaska Huawei Band 9 już w Polsce. To sportowy kompan i stylowy dodatek w jednym

Równo miesiąc po oficjalnej prezentacji w Chinach, opaska Huawei Band 9 w końcu trafiła do polskich sklepów. Choć z zewnątrz może się wydawać, że niewiele się zmieniło, to oprogramowanie jest powiewem świeżości.

Opaska Huawei Band 9 – specyfikacja

Wyświetlaniem treści zajmuje się tutaj 1,47-calowy, prostokątny ekran AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli, otoczony symetrycznymi ramkami i chroniony zaokrąglonym szkłem 2,5D. Zastosowana wewnątrz urządzenia bateria wystarcza na maksymalnie 14 dni pracy, jednak z włączonym Always on Display i monitorowaniem snu, opaskę trzeba zdjąć do naładowania już po 3 dniach. W kwestiach komunikacji, opaska Huawei oferuje dostęp do Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 i BLE (Bluetooth Low Energy).

Huawei Band 9 (Źródło: producent)

Najwięcej zmian znajduje się jednak w oprogramowaniu. Przykładowo – technologia TruSleep w wersji 4.0 oferuje dokładniejszą obserwację właściciela w nocy. Oprócz zbierania danych w trakcie snu i podczas krótkiej drzemki, pomiary są rozszerzone o moment przed zapadnięciem w sen i po wybudzeniu. Dodając do tego pomiar częstotliwości spadku tlenu we krwi i zmiany tętna, opaska Huawei może wykryć u nas występowanie bezdechu sennego, bezsenność, wybudzanie się w środku nocy, zbyt małą ilość lub słabą jakość snu oraz nieregularność zasypania.

Analizowanie naszych nawyków, m.in. poziomu stresu czy aktywności sportowej pozwala Band 9 na wyeliminowanie ewentualnych przyczyn słabego snu. Opaska Huawei monitoruje również tętno, saturację krwi, a kobiety docenią jeszcze lepszy monitoring cyklu menstruacyjnego.

Huawei Band 9 (źródło: Huawei)

Trener na nadgarstku

Algorytm TruSport stosowany przez producenta oznacza ponad 100 trybów sportowych z możliwością analizy danych i wskaźników. Jeżeli jesteśmy zapalonymi biegaczami, smartband może ocenić nasz RAI (Running Ability Index), VO2Max (pułap tlenowy), oznaczyć strefy tętna i podpowiedzieć, jak długo powinniśmy odpoczywać przed kolejnym wysiłkiem.

Fani spędzania czasu na basenie docenią natomiast 9-osiowy czujnik, który wraz z pomiarami dostarczanymi przez żyroskop pomoże w zachowaniu prawidłowej postawy podczas pływania, poda liczbę powtórzeń oraz pokonany dystans.

Smartbandy to oczywiście nie tylko akcesorium sportowe, ale także stylowy dodatek. Opaska Huawei dostępna jest w 5 wersjach kolorystycznych: czarnym, różowym, białym, żółtym i niebieskim. Pierwsze cztery opcje oferują paski wykonane z fluoroelastomeru, wariant niebieski wyróżnia się natomiast zastosowaniem nylonu. Pyło- i wodoszczelny korpus na poziomie 5 ATM wykonano z TPU pokrytego powłoką z włókna polimerowego.

Do dyspozycji użytkownika oddano tysiąc zróżnicowanych tarcz. Możliwe jest także ustawienie naszego ulubionego zdjęcia. Aplikacja Huawei zdrowie na Androida umożliwia dodatkowo wygenerować nową tarczę – wystarczy zrobić zdjęcie np. wzoru na noszonym ubraniu, a chwilę później opaska stworzy dla nas dopasowany motyw.

Huawei Band 9 w sklepie producenta (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Opaska Huawei Band 9 jest już dostępna w sprzedaży. Znajdziemy ją sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, u operatorów Play i Plus, na Allegro, a także oficjalnej stronie producenta, która jako jedyna oferuje opcję z niebieskim nylonowym paskiem. Rekomendowana cena urządzenia wynosi 249 złotych.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!