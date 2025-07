Nowy flagowiec Xiaomi to „Pandora”. Nie mamy dobrych wieści

Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery nowych, flagowych smartfonów Xiaomi. Okazuje się, że jeden z nich nazywa się „Pandora”, co nie nasuwa pozytywnych skojarzeń. To jednak nie jest najgorsza wiadomość w jego przypadku.

Nowy, flagowy smartfon Xiaomi to „Pandora”. Oby historia się nie powtórzyła

W czerwcu 2025 roku serwis XiaomiTime odkrył urządzenie, które ma numer modelu Q200 i jest nazywane również „Pandora”. Pandora to postać z mitologii greckiej, która zasłynęła otworzeniem puszki i uwolnieniem z niej wielu nieszczęść. Można ją przyrównać do Ewy, która skosztowała owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła pomimo bożego zakazu, co poskutkowało wygnaniem z Raju i wprowadzeniem cierpienia do życia. Tutaj, jako ciekawostkę, można dodać, iż nie ma pewności, że to było jabłko – Pismo Święte bowiem tego nie precyzuje.

Litera „Q” w numerze modelu sugeruje, że jest to członek serii Xiaomi 17, ponieważ w przypadku linii Xiaomi 16 producent stosuje „P”, a rodziny Xiaomi 15 – „O”. Wskazywałoby to, że „Pandora” zadebiutuje dopiero pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału 2026 roku, a zatem za ponad rok.

Na premierę dopiero w 2026 roku wskazywałby również numer modelu 26013VP46C, który może być przypisany do smartfona, nazywanego „Pandora”. Serwis XiaomiTime podaje, że prawdopodobnie będzie on dostępny wyłącznie w Chinach i może być pierwszym urządzeniem z rodziny produktowej z „VP” w numerze modelu.

Pokuszono się nawet o podejrzenie, że „Pandora” może okazać się pierwszym podwójnie składanym smartfonem Xiaomi. Wracając do numeru modelu – 26013VP46C – wskazywałby on na premierę w styczniu 2026 roku, lecz – jeśli faktycznie miałby należeć do serii Xiaomi 17 – debiut powinien odbyć się dopiero we wrześniu lub październiku przyszłego roku.

Smartfon Xiaomi „Pandora” może jednak ujrzeć światło dzienne wcześniej

Miesiąc po publikacji przytoczonych powyżej informacji, serwis XiaomiTime udostępnił na platformie X post, w którym twierdzi, że smartfon o numerze modelu Q200 i nazwie kodowej „Pandora” ma równocześnie numer modelu 25098PN5AC i zadebiutuje dużo wcześniej, bo już we wrześniu 2025 roku, wraz z czterema smartfonami z serii Xiaomi 16.

Wspomniano też o „technologii dwóch ekranów” i „ekskluzywnej premierze w Chinach” (co każe brać pod uwagę niedostępność w innych krajach). Teoretycznie wciąż mógłby to być smartfon z dwoma zawiasami o podobnej budowie, jak podwójnie składany smartfon Samsunga, którego wygląd niedawno ujawniono, aczkolwiek niekoniecznie. Niedawno pojawiły się bowiem informacje, że Xiaomi planuje wprowadzić na rynek model z dodatkowym ekranem na panelu tylnym, podobny do Xiaomi Mi 11 Ultra – mówi się, że może to być Xiaomi 16 Pro Max.

Zdaniem serwisu XiaomiTime smartfon Xiaomi „Pandora” nie będzie składany, tylko zaoferuje właśnie dodatkowy wyświetlacz na panelu tylnym, ponieważ w kodzie znajduje się informacja o wsparciu dla dodatkowego ekranu.