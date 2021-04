Pamiętacie jeszcze Aero2? Operator ma nową ofertę

Swego czasu Aero2 było bardzo popularne wśród użytkowników internetu w Polsce. Dziś sytuacja na rynku telekomunikacyjnym jest zupełnie inna i wiele osób mogło wręcz zapomnieć, że jest taki operator na rynku. Właśnie jednak o sobie przypomniał, ponieważ wprowadził nową ofertę. Jak teraz wygląda cennik?

Najwięksi operatorzy zmieniają swoją ofertę co sezon, mniejsi z kolei nieco rzadziej, ale wciąż regularnie. W przypadku Aero2 długo nie pojawiło się nic nowego w portfolio i można było wręcz zapomnieć, że taki operator w ogóle świadczy usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Operator Aero2 ma nową ofertę na internet mobilny

W przeszłości operator miał dość rozbudowaną ofertę, ponieważ oprócz sprzedaży pakietów internetowych oraz zapewniania Bezpłatnego Dostępu do Internetu, proponował klientom także telefonię komórkową pod marką a2mobile. Cały czas funkcjonuje ona na rynku, jednak w 2019 roku przeszła pod skrzydła Premium Mobile.

W portfolio Aero2 został zatem sam dostęp do internetu, a od teraz klienci mogą skorzystać z nowej oferty. Użytkownicy dostają do wyboru w sumie cztery pakiety Aero: 3 GB, 7 GB, 30 GB i 70 GB. Każdy z nich będzie ważny przez 30 dni i nie ogranicza prędkości transmisji danych. Różnią się one jedynie ceną – kosztują odpowiednio 5 złotych, 10 złotych, 30 złotych i 50 złotych.

źródło: Aero2

Ceny pakietów internetowych są zatem atrakcyjne, szczególnie jeśli ktoś potrzebuje karty SIM tylko do transmisji danych, ponieważ zdecydowana większość klientów korzysta z pakietów no limit, w których za ~20 złotych można mieć ~20 GB internetu lub więcej (w Lycamobile nawet 35 GB) plus oczywiście nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju.

Warto też wspomnieć, że Aero2 świadczy usługi z wykorzystaniem pasm częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz przy wykorzystaniu, w szczególności, technologii 2G, WCDMA (3G) oraz LTE. Klienci tego operatora nie mają dostępu do 5G (przynajmniej na tę chwilę). Na jego stronie można znaleźć mapę zasięgu Aero2.

Jednocześnie klienci, którzy posiadają kartę SIM oraz korzystają z Bezpłatnego Dostępu do Internetu i nie wykupili do tej pory żadnego płatnego pakietu, mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnego pakietu testowego. Zapewnia on paczkę 30 GB danych do wykorzystania w ciągu 30 dni kalendarzowych.