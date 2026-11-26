Erste Bank Polska (dawny Santander Bank Polska) ogłosił kilka istotnych zmian dla swoich klientów. Jedna z funkcji może być szczególnie przydatna w stresującej sytuacji, jednak lepiej, żebyś nie musiał(a) z niej korzystać.

Ważna nowość dla klientów Erste, ale lepiej, żeby nie była Ci nigdy potrzebna

W kwietniu 2026 roku Santander Bank Polska został przemianowany na Erste Bank Polska. Po rebrandingu do klientów Erste sukcesywnie trafiają praktyczne nowości i funkcje, jak np. możliwość płacenia pierścionkami płatniczymi.

Z przekazanych przez bank informacji wynika, że już 12 grudnia 2026 roku klienci Erste otrzymają dostęp do kolejnych opcji w aplikacji mobilnej. Jedną z najważniejszych usług będzie możliwość zastrzeżenia dowodu osobistego oraz opcja cofnięcia tegoż zastrzeżenia.

Warto podkreślić, że zastrzeżenie jest kluczową czynnością w sytuacji zagubienia lub kradzieży dokumentów oraz podejrzenia, że dokument trafił w niepowołane ręce. Po zastrzeżeniu dowodu osobistego dokument jest chroniony w przypadku próby wzięcia kredytu, podpisania umowy (np. telekomunikacyjnej) czy zakładaniu konta bankowego.

Jak wspomina serwis Cashless, Erste Bank Polska wprowadzi też nową funkcję dla osób małoletnich, które będą mogły zakładać cele oszczędnościowe z blokadą wypłaty środków. Ponadto wdrożone zostaną nowe opcje ułatwiające zarządzanie ubezpieczeniami, w tym możliwość wypowiedzenia czy przedłużenia umowy.

Jeszcze więcej nowości dla klientów Erste Bank Polska

Od 2 stycznia 2027 roku Erste Bank Polska ma również zamiar udostępnić Osobiste Konta Inwestycyjna (OKI), czyli formę nowego, dobrowolnego rachunku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Opcja będzie oferowana zarówno w bankowości internetowej, jak i w aplikacji banku. W ramach usługi możliwe będzie:

zawieranie umowy o prowadzenie OKI,

wypowiadanie umowy,

złożenie dyspozycji otwarcia i prowadzenia rachunku maklerskiego,

otrzymanie wglądu w informacje dotyczące zgromadzonych aktywów w ramach OKI.

Warto też wspomnieć, że 31 grudnia 2026 roku Erste Bank Polska wyłączy dotychczas wbudowaną integrację z Western Union. W praktyce oznacza to, że klienci nie będą już mogli przesyłać ani odbierać przekazów pieniężnych poprzez narzędzia cyfrowe Erste. Wycofanie usługi obejmuje zarówno aplikację mobilną, jak i internetowy serwis transakcyjny.