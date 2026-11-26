Biedronka ogłosiła dziś nietypową promocję. Klienci dostaną rabat, który będą mogli wykorzystać dopiero po wyjściu ze sklepu. To efekt współpracy z Powerdot.

Biedronka da rabat na ładowanie samochodu elektrycznego i hybrydowego na ładowarkach Powerdot

Już w lipcu 2023 roku Biedronka ogłosiła nawiązanie współpracy z firmą Powerdot, której efektem – jak wówczas zapowiadano – miało być uruchomienie ładowarek do samochodów elektrycznych w 600 lokalizacjach do końca 2024 roku. Aktualnie ładowarki Powerdot (prądu stałego DC o mocy 120 kW) są dostępne przy ponad 430 sklepach w całej Polsce. Największą popularnością cieszą się te przy Biedronkach przy ulicy Pałacowej 2 i Sytej 100 w Warszawie, a największe obłożenie notowane jest w godzinach od 16 do 20.

W ramach ogłoszonej dziś akcji posiadacze samochodów elektrycznych i hybrydowych mogą otrzymać rabat na ładowanie na ładowarkach Powerdot. Zniżka będzie obowiązywała na jedną sesję ładowania.

Jak otrzymać rabat na ładowanie samochodu elektrycznego lub hybrydowego w ramach promocji Biedronki?

Do otrzymania rabatu na ładowanie samochodu elektrycznego lub hybrydowego uprawnia zrobienie zakupów na kwotę minimum 200 złotych w sklepie stacjonarnym sieci Biedronka (akcja nie obejmuje zamówień internetowych). Kupon nie zostanie jednak wydrukowany od razu na paragonie, jak często ma to miejsce w przypadku innych akcji promocyjnych tej sieci.

Aby otrzymać zniżkę na ładowanie, trzeba tego samego dnia przesłać zdjęcie lub skan paragonu zgodnie z instrukcją akcji. Co ważne, nie ma obowiązku posiadania paragonu w formie papierowej, ponieważ promocja obejmuje też e-paragony (wówczas należy zrobić zrzut ekranu). Każdy paragon można wykorzystać w tym celu tylko jeden raz.

Po pozytywnej weryfikacji klient otrzyma kod, uprawniający do 25% zniżki na ładowanie na ładowarkach Powerdot, który może wykorzystać od razu podczas trwającego już ładowania albo zachować na później. W drugim przypadku otrzymany na adres e-mail kod można wykorzystać w ciągu pięciu dni (przy dowolnym sklepie sieci).

Oferta jest jednak (mocno) limitowana, ponieważ może skorzystać z niej jedynie 2000 pierwszych klientów. Wynika to z faktu, że jest to pilotażowa promocja, która ma pozwolić ocenić Biedronce i Powerdot sprawdzić zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniem oraz ocenić sposób przyznawania i wykorzystywania zniżek.