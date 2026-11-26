W ubiegłym tygodniu oficjalnie zaprezentowany został smartfon Osta O1 Pro – pierwszy model nowej marki-córki Huawei. Wkrótce dołączy do niego kolejny i już dziś wiemy, że nie będzie podobny do swojego starszego brata, jednak wciąż może zachwycić klientów.

Nowy smartfon Huawei Osta O1 nie będzie taki jak Osta O1 Pro, ale i tak może spodobać się klientom

Zaprezentowany kilka dni temu smartfon Osta O1 Pro ma nietypową (choć zyskującą na popularności) konstrukcję, ponieważ jest wyposażony w szerszy ekran – o proporcjach 16:9,5 (podobnie jak Huawei Pura X View). Kolejny model nowej marki-córki Huawei nie będzie podobny do niego pod tym względem.

Właściwie można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nadchodzący smartfon Huawei – Osta O1 – będzie z zupełnie innej bajki, ponieważ pod względem konstrukcyjnym ma ogromnie różnić się od swojego starszego brata. Jeden z najaktywniejszych, branżowych informatorów – Digital Chat Station – twierdzi bowiem, że model ten zaoferuje ekran o przekątnej aż 7 cali i rozdzielczości „1,5K”, który ma być zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach.

Do tego ten smartfon Huawei będzie wyposażony w procesor Kirin 9020, a ponadto cały ma być „smukły”. Trzeba przyznać, że brzmi to… (nie)zaskakująco znajomo.

Nowy smartfon Huawei Osta O1 może być jak Huawei Mate 90 Air

Informacje, jakie przekazał Digital Chat Station, wskazują, że nowy smartfon Huawei Osta O1 może mieć wiele wspólnego z Huawei Mate 90 Air, który został oficjalnie zaprezentowany 24 listopada 2026 roku. On bowiem również ma 7-calowy ekran (o rozdzielczości 2760×1320 pikseli) i procesor Kirin 9020 oraz bardzo smukłą obudowę (jego grubość to jedynie 6,58 mm, a mimo to ma akumulator o pojemności 6500 mAh).

Huawei Mate 90 Air (źródło: Huawei)

Nowy smartfon Huawei Osta O1 może zatem okazać się nieco „okrojoną” wersją Huawei Mate 90 Air, podobnie jak Osta O1 Pro jest „biedniejszą” Huawei Pura X View.

Przynajmniej początkowo oferta nowej marki-córki Huawei będzie zatem składała się z nietypowych smartfonów, ale już wiadomo, że nie wyłącznie z tych z ekranami o proporcjach 16:9,5. Producent nie pójdzie zatem na całość.