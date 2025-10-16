Mniejsze kolejki w Lidlu. Ruszyły testy nowego rozwiązania

Na temat tego rozwiązania w Lidlu mogliśmy usłyszeć już sporo wcześniej. Teraz wreszcie ruszył program pilotażowy w wybranych sklepach.

Scan&Go w Lidlu – co to za rozwiązanie?

Regulamin Lidla z października 2024 roku opisywał nową usługę Scan&Go. Wówczas pojawiły się głosy, że na jej debiut nie będziemy musieli długo czekać, ale rzeczywistość okazała się mniej atrakcyjna. Dopiero teraz wystartował program pilotażowy w wybranych sklepach i, miejmy nadzieję, że tym razem debiut jest już blisko.

Wspomniane rozwiązanie Scan&Go pozwala na skanowanie kodów kreskowych produktów za pomocą aplikacji Lidl Plus. W przypadku tych na wagę, czyli głównie warzyw i owoców, wymagane jest zważenie ich na wadze, a następnie zeskanowanie wydrukowanego kodu kreskowego. Przy pieczywie wybieranym w sekcji Piekarnia Lidla wymagane jest zeskanowanie kodu znajdującego się na listwie cenowej.

Po co to wszystko? Otóż w założeniach smartfon pełni rolę skanera, a klient sklepu nie musi wyciągać zakupów przy kasie. Jednakże wciąż konieczne jest udanie się do kasy, aby przy niej dokonać płatności. Mimo wszystko, zakupy powinny stać się odczuwalnie szybsze, a kolejki – jeśli wiele osób zdecyduje się na Scan&Go – mogą się znacząco zmniejszyć lub nawet zniknąć.

Lidl rozpoczął testy Scan&Go w wybranych sklepach

Jak już wcześniej wspomniałem, na kolejny ważny krok w kierunku wdrożenia usługi Scan&Go w sklepach musieliśmy nieco poczekać. Otóż Lidl właśnie uruchomił program pilotażowy, którego celem jest przetestowanie omawianej funkcji, mającej w założeniach usprawnić zakupy.

Marcin Moroz, dyrektor IT Lidl Polska, w rozmowie z serwiem wiadomoscihandlowe.pl poinformował, że rozwiązanie jest obecnie testowane w około 20 sklepach. Klienci mogą więc skanować produkty przy użyciu własnego smartfona, widzieć korzyści z oferty Lidl Plus w czasie rzeczywistym, a także płacić bezgotówkowo, a to wszystko bez konieczności wyciągania artykułów przy kasie.

Lidl zaznacza, że głównym celem aktualnego etapu jest ocena funkcjonalności rozwiązania, jego intuicyjności i odbioru przez klientów. Natomiast po zakończeniu programu pilotażowego możliwe będzie podjęcie decyzji o rozszerzeniu projektu na kolejne lokalizacje. Sukces nie oznacza jednak, że usługa pojawi się w każdym sklepie. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że będzie dostępna tylko w wybranych miejscach.