Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra oficjalnie. Dlaczego jest „ultra”?

Podczas gdy spodziewaliśmy się jedynie globalnej premiery smartfonów Xiaomi 13, 13 Pro i 13 Lite oraz smartwatcha Watch S1 Pro i słuchawek Buds 4 Pro, producent przy okazji targów MWC 2023 w Barcelonie niespodziewanie podał też harmonogram aktualizacji do MIUI 14 i zaprezentował nową hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Dlaczego zasłużyła na dopisek „Ultra” i czy będzie dostępna w Polsce?

Oto nowa hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Nowa hulajnoga chińskiego giganta ma zapewnić lepsze wrażenia z jazdy dzięki zastosowaniu systemu podwójnego zawieszenia, który (podobno) skutecznie redukuje wibracje i wstrząsy podczas jazdy. W pojeździe (zarówno na przodzie, jak i tyle) zastosowano też 10-calowe opony Xiaomi DuraGel Tire, które – jak zapewnia producent – potrafią same się naprawić, aczkolwiek pod warunkiem, że przedmiot, który się w nie wbije, ma średnicę nie większą niż 3,5 mm. Jest to możliwe dzięki właściwościom „galaretowatej” warstwy, wchodzącej w skład opon – zasklepia ona otwór.

Electric Scooter 4 Ultra (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga Electric Scooter 4 Ultra ma bezszczotkowy silnik i cechuje się maksymalną mocą na poziomie 940 W oraz może osiągnąć prędkość do 25 km/h. Wyposażono ją również w akumulator litowo-jonowy o pojemności 561,5 Wh, dzięki któremu jest w stanie przejechać na pełnym naładowaniu nawet 70 km. Ładowanie za pomocą adaptera o wysokiej mocy 124 W ma trwać 6,5 godziny.

Na kierownicy hulajnogi znajduje się panel sterowania, za pomocą użytkownik będzie mógł m.in. zmienić tryb pracy – do wyboru są w sumie cztery, w tym S+, który zapewnia szybki zastrzyk mocy, tj. umożliwia rozpędzenie się do 25 km/h w zaledwie 4 sekundy, a także dostosowany do jazdy w towarzystwie przechodniów, ograniczający prędkość do 5-6 km/h.

8.2 Ocena

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra wykonana jest ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, a wyprodukowana przy użyciu zoptymalizowanych procesów produkcji oraz spawania rama ma wysoką trwałość i może wytrzymać obciążenie dynamiczne do 120 kg. Oczywiście nie zabrakło też świateł na przodzie (białe) i tyle (czerwone), a do tego jest norma IP55.

Cena, dostępność

Sugerowana cena Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra zaczyna się w Europie od 999 euro (równowartość ~4710 złotych). Producent informuje, że będzie ona dostępna w jego oficjalnych kanałach, aczkolwiek według naszych informacji na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby trafiła ona do sprzedaży w Polsce, przynajmniej w najbliższej przyszłości.