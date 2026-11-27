Do tej pory WhatsApp konkurował głównie z innymi komunikatorami internetowymi, jak Messenger, Viber, Signal, Telegram czy iMessage. Teraz stanie się również rywalem dla kolejnej grupy. Użytkownicy nie powinni jednak narzekać.

WhatsApp umożliwi wykupienie i instalację karty eSIM

WhatsApp wymaga połączenia z internetem do wysyłania i odbierania wiadomości oraz realizowania rozmów głosowych i wideo. W kraju ojczystym nie jest to problemem, ponieważ zdecydowana większość osób ma dostęp do internetu stacjonarnego lub/i mobilnego z wystarczającym pakietem danych do wykorzystania.

W przypadku mieszkańców Polski zwykle nie ma też żadnych niedogodności, związanych z korzystaniem z internetu w innych krajach, należących do Unii Europejskiej, ponieważ obowiązuje zasada roam like at home – dzięki niej dziś klienci operatorów dostają naprawdę duże paczki danych do zużycia poza Polską.

Inaczej natomiast jest, kiedy ktoś wyjeżdża do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej – wówczas koszty korzystania z internetu mogą być nawet astronomiczne. Operatorzy i firmy (często z zupełnie innych branż) oferują rozwiązania, pozwalające obniżyć koszty, a teraz do tego grona dołączył również WhatsApp. Umożliwi bowiem zakup i instalację karty eSIM bezpośrednio w aplikacji.

Jak kupić kartę eSIM w aplikacji WhatsApp?

WhatsApp deklaruje, że wystarczy kilka kliknięć, aby kupić kartę eSIM z pakietem danych do wykorzystania za granicą – bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności opuszczania jej. Zapewniono, że będzie to równie proste jak wysłanie wiadomości, aczkolwiek nie przedstawiono, jak cały proces faktycznie ma wyglądać. Mimo to wydaje się, że powinien poradzić sobie z tym każdy użytkownik (na czym skorzystają wszystkie strony).

WhatsApp nawiązał współpracę z dostawcami eSIM i operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon i innymi, aby zaoferować tę nową funkcję. Już „wkrótce” zacznie być ona wdrażana w wybranych krajach. Nie potwierdzono, że Polska znajdzie się w tym gronie, natomiast poinformowano, że kiedy dany użytkownik zyska możliwość wykupienia karty eSIM bezpośrednio w aplikacji WhatsAppa, zobaczy taką informację w programie.

Przy okazji warto przypomnieć, że również w listopadzie 2026 roku WhatsApp ogłosił wdrożenie funkcji wysyłania zaplanowanych wiadomości (z przyszłą datą).