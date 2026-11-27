Apple często nie jest pierwsze. Bywa, że dopiero po wielu latach sięga po rozwiązania, z których konkurencji zdążyli nawet zrezygnować. iPhone 20 Pro może być kolejnym przykładem.

iPhone 20 Pro może mieć ceramiczną obudowę jak smartfon Xiaomi z 2016 roku

Producenci smartfonów sięgają po różne materiały do stworzenia i wykończenia obudowy urządzeń. Najczęściej jest to tworzywo sztuczne, metal albo szkło, ale historia zna też przypadki, gdy wykorzystano ceramikę – jak w Xiaomi Mi Mix, który został zaprezentowany w 2016 roku.

Xiaomi Mi Mix (źródło: Xiaomi)

Co prawda nigdy nie stało się to powszechną praktyką, lecz równocześnie nie można powiedzieć, że były to odosobnione przypadki. Istnieje prawdopodobieństwo, że Apple również w końcu wprowadzi na rynek smartfon z ceramiczną obudową.

Jeden z branżowych informatorów, Fixed Focus Digital, doniósł bowiem, że miał w rękach ceramiczne komponenty, z których ma powstać iPhone 20 Pro. Dodał do tego, że planowana wielkość ich produkcji jest „bardzo mała”, co wskazuje, że nie byłby to standardowy materiał, użyty do produkcji kolejnego, jubileuszowego smartfona Apple.

Na tę chwilę nie ma jednak pewności, że Apple faktycznie wykorzysta ceramikę, ponieważ wcześniej musi przejść etap inżynieryjnych testów walidacyjnych (EVT) – dopiero po pozytywnej weryfikacji producent może rozpocząć produkcję na masową skalę.

Ponadto nie wiadomo, jakie konkretnie komponenty wykonane z ceramiki miał w rękach przywoływany informator. Nie ma zatem pewności, czy – jeśli w ogóle – iPhone 20 Pro będzie miał cały panel tylny z ceramiki, czy tylko jego część zostanie wytworzona z tego materiału.

Apple mogło już zasygnalizować, że ceramiczna obudowa znajduje się w kręgu zainteresowania firmy

9 września 2026 roku Apple zaprezentowało m.in. smartwatch Apple Watch Series 12, który jest dostępny w trzech wersjach: z aluminiową, tytanową oraz właśnie ceramiczną obudową. Tę ostatnią miały też trzy inne, wcześniej wprowadzone na rynek generacje zegarka firmy z Cupertino.

Ponownie sięgnięcie po ten materiał w 2026 roku może być jednak znamienne i zwiastować ceramiczną obudowę również w kolejnym, jubileuszowym iPhonie, który w końcu musi być wyjątkowy.