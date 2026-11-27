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Od czarnego piątku do czarnego miesiąca

Black Friday, Black Week czy może Black Month – właściwie trudno jest się połapać w zakupowym szale, który serwują nam sklepy elektroniczne i sami producenci już nie tylko w Czarny Piątek, ale też na długo przed nim.

Już od wielu długich dni jesteśmy wręcz zalewani ofertami, w ramach której możemy kupić interesujący nas sprzęt sporo taniej niż zwykle lub niezwykle efektownie przejechać się na wielkich obniżkach, którymi takimi wcale nie są.

Warto więc mieć oczy szeroko otwarte i każdą ofertę analizować dwukrotnie, a najlepiej sprawdzać historię cen przed dokonaniem zakupu – taką opcję ma chociażby ceneo (dostępną po zalogowaniu się na konto) czy skapiec.

Zresztą, dyrektywa Omnibus zmusiła przedsiębiorców do pokazywania najniższej ceny sprzed 30 dni, co też mocno ułatwia kwestię pilnowania okazji.

Lista okazji na Black Friday (aktualizowana)

Standardowo postaramy się naszego live bloga aktualizować w miarę możliwości na bieżąco. Jeśli sami trafiliście na jakieś fajne promocje, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach.