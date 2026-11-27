Potężna moc, stabilne połączenie bezprzewodowe i stylowa, a zarazem solidna konstrukcja. Właśnie tym cechować ma się głośnik Xiaomi Sound INF. Być może wkrótce przekonamy się o tym, czy tak jest w rzeczywistości, ponieważ sprzęt dotarł ostatnio do Europy.

Xiaomi Sound INF to kawał głośnika

Xiaomi Sound INF to potężny głośnik bezprzewodowy, którego maksymalna moc (RMS) wynosi aż 150 W. Obsługuje pasmo przenoszenia od 40 Hz do 20000 Hz, dzięki czemu ma oferować całkiem bogate brzmienie, choć trudno – rzecz jasna – wyciągać daleko idące wnioski na podstawie suchych parametrów z tabelki.

To kawał sprzętu. Jego wymiary to 34×14,2×13,5 cm, a waga wynosi 2,7 kg. Poza potężnymi przetwornikami mieści jednak w środku także akumulator o sporej pojemności (9800 mAh), mający zapewniać nawet do 28 godzin działania na jednym ładowaniu.

Xiaomi Sound INF – źródło: Xiaomi

Dobrze brzmi też informacja o obsłudze bezprzewodowej łączności Bluetooth 6.0. Na pokładzie znalazł się również moduł NFC do szybkiego parowania ze źródłem dźwięku. Całość uzupełnia stylowa konstrukcja wzbogacona o efekty świetlne, a przy tym cechująca się odpornością na pył i wodę w stopniu IP68.

Taka charakterystyka urządzenia sprawia, że najlepiej może się sprawdzić podczas domówek i imprez plenerowych. To nie będzie raczej głośnik, który zachwyci melomana, ale może za to zapewnić całkiem czyste, głośne i mocne brzmienie – idealne do tworzenia tła dla spotkań różnego rodzaju.

Xiaomi Sound INF – źródło: Xiaomi

Ile kosztuje głośnik Xiaomi Sound INF w Europie?

Głośnik Xiaomi Sound INF pojawił się w ofercie niemieckiego sklepu Alza i kosztuje tam blisko 200 euro, co stanowi równowartość ~880 złotych. Nie wiadomo, czy będzie też dostępny w Polsce, ale skoro dotarł do Europy, to jest to jak najbardziej prawdopodobny scenariusz.

W naszym kraju jest zresztą dostępny jego mniejszy brat – utrzymany w podobnej stylistyce, ale oferujący moc na poziomie 50 W głośnik Xiaomi Sound Party. Jego sugerowana cena wynosi 399 złotych.