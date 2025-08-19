Nowość w Spotify usłyszysz, gdy odpalisz playlistę

Do użytkowników Spotify trafia funkcja, która powinna zwiększyć atrakcyjność playlist. Pojawiły się bowiem nowe możliwości ich personalizacji.

Spotify z nowymi opcjami dla playlist

Podejrzewam, że wielu użytkowników Spotify nie wyobraża sobie omawianej usługi muzycznej bez playlist. Zarówno tych wygenerowanych automatycznie, jak i stworzonych własnoręcznie, dobierając dokładnie każdy z utworów. Teraz, za sprawą nowej funkcji, będzie można wybrać nie tylko muzykę, ale również spersonalizować przejścia między utworami.

Nowe narzędzia, takie jak regulacja głośności, EQ czy krzywe efektów, umożliwiają słuchaczom tworzenie własnych miksów, aby jeszcze wyraźniej dopasować playlisty do ulubionego stylu. Z pewnością zaletą jest fakt, że Spotify wyświetla tonację i tempo każdego kawałka. Powinno to ułatwić dopasowanie ustawień do piosenek, szczególnie w gatunkach typu house czy techno.

Funkcja dostępna jest pod przyciskiem „Mix”, który wyświetlany jest w widoku playlisty. Pojawia się on w już istniejących playlistach oraz podczas tworzenia nowych. Użytkownik może zdecydować się na tryb „Auto” dla natychmiastowego efektu albo przejść do personalizacji, aby samemu dopasować przejścia do własnego stylu.

Warto jeszcze wspomnieć, że funkcja jest opcjonalna. Oznacza to, że miksowanie dla playlisty można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. Wystarczy nacisnąć wspomniany wyżej przycisk „Mix”.

Owszem, nie jest to upragniona przez wiele osób bezstratna jakość dźwięku. Na to rozwiązanie najpewniej musimy jeszcze trochę poczekać. Mimo tego, funkcja powinna jak najbardziej podnieść atrakcyjność playlist, nadając im jeszcze więcej indywidualnego charakteru. Tym bardziej, że można dodatkowo personalizować miksy, dodając własne okładki, naklejki i etykiety.

Kto może skorzystać z nowego rozwiązania?

Przedstawiona funkcja, obecnie w wersji beta, udostępniana jest użytkownikom Spotify Premium. Zalecane jest pobranie najnowszej wersji aplikacji. Trudno stwierdzić, czy opcja z czasem trafi do darmowego planu, ale nie nastawiałbym się na taki scenariusz. Najpewniej będzie to jedna z tych ekskluzywnych funkcji, z których mogą korzystać osoby płacące za subskrypcję.

