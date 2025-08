Spotify zapowiada podwyżkę cen. Dotknie ona również Polskę

Osoby, które płacą za dostęp do Spotify Premium, muszą przygotować się na podwyżkę cen. Firma ogłosiła niezbyt przyjemną zmianę.

Ile obecnie kosztuje Spotify Premium?

Najwidoczniej osoby, które chcą korzystać z płatnych platform streamingowych, muszą ostatnio pogodzić się z podwyżkami lub ewentualnie zrezygnować z dalszego członkostwa. W kwietniu tego roku informowaliśmy Was, że YouTube Premium drożeje w Polsce. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że Spotify zamierza wprowadzić zmiany w cenniku.

Warto zaznaczyć, że nie będzie to jedyna podwyżka w ciągu ostatnich lat. Na początku 2024 roku Spotify przedstawiło nowy cennik, który wciąż obowiązuje. Na ten momement ceny przedstawiają się bowiem następująco:

Premium Individual – 23,99 złotych (przed ostatnią podwyżką: 19,99 złotych),

Premium Student – 12,99 złotych (przed ostatnią podwyżką: 9,99 złotych),

Premium Duo – 30,99 złotych (przed ostatnią podwyżką: 24,99 złotych),

Premium Family – 37,99 złotych (przed ostatnią podwyżką: 29,99 złotych).

Oczywiście nadal dostępna jest wersja bezpłatna, aczkolwiek niezmiennie z licznymi ograniczeniami. Użytkownicy nie mogą pobierać plików offline, a także nie mają dostępu do nieco wyżej jakości dźwięku. Do tego dochodzą też reklamy i inne rozwiązania, które mają zachęcić do przesiadki na jeden z planów premium.

Spotify zapowiada podwyżkę cen

Szwedzi ogłosili, że subskrybenci premium z wielu rynków w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie, Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku w ciągu najbliższego miesiąca otrzymają e-mail z nowym cennikiem.

Nie poznaliśmy jeszcze kluczowych szczegółów, ale plan indywidualny na wybranych europejskich rynkach ma zdrożeć z 10,99 na 11,99 euro. Nie oznacza to, że w Polsce podwyżka wyniesie dokładnie równowartość 1 euro. Mamy własny cennik – za plan indywidualny nie płacimy ponad 45 złotych (10,99 euro), ale wspomniane wyżej 23,99 złotych.

Trudno wskazać, jaki dokładnie będzie nowy cennik w Polsce. Najpewniej jednak podwyżka nie będzie duża. Na ten moment wiadomo tylko o zmianie ceny planu indywidualnego, ale nie należy wykluczać podwyżek w przypadku pozostałych planów. Szkoda tylko, że wraz ze wzrostem cen nie polepsza się jakość dźwięku, a bezstratnego audio – mimo licznych sygnałów – wciąż się nie doczekaliśmy.