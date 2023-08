One UI 6 w wersji beta na Samsungi Galaxy S23 już dostępny

One UI 6 otwiera rozdział w Samsungu podpisany „Android 14 na smartfonach”. Właśnie ruszyły beta testy kolejnej iteracji nakładki systemowej. Wiemy już, co Koreańczycy przygotowali dla chętnych.

Prościej, łatwiej, osobiście

Zmiany w systemie powinny być widoczne już w pierwszych minutach po uruchomieniu urządzenia. Wiele elementów zostało uwspółcześnionych – pojawiła się m.in. nowy domyślny font czy emotikony w domyślnej klawiaturze Samsunga.

One UI 6 w serii Galaxy S23 (Źródło: Samsung)

Retusz dotknął również sekcję z szybkim dostępem do ustawień smartfona. Przykładowo – rozwijając dodatkowe funkcję z prawego górnego rogu widać, że od teraz suwak od ustawiania jasności jest domyślnie widoczny cały czas.

One UI 6 to również dobra okazja, aby rozszerzyć listę sposobów, jakie mogą wykorzystać użytkownicy smartfonów Samsunga, aby dostosować wygląd interfejsu pod swoje potrzeby. Beta testerzy mogą zatem ustawić różne ekrany powiązane z zablokowanym urządzeniem w zależności od uruchomionego trybu czy rutyny. Jeżeli ktoś chce, aby w czasie pracy wyświetlało mu się zdjęcie partnerki lub partnera, a po 22:00 grafika nocnego nieba, to w One UI 6 będzie to jak najbardziej możliwe.

Odświeżony Samsung

Nakładka w wersji beta oferuje również nowy widżet do aplikacji aparatu, który umożliwia ustawienie gotowego trybu kamery i zdefiniowanie konkretnego folderu, do którego będą trafiać zdjęcia. Jeden klik i tryb panoramy zapisze Wasze fotki do folderu „Chorwacja wakacje 2023”.

Naszą misją w One UI jest odzwierciedlenie potrzeb użytkowników w każdym aspekcie ich doświadczeń mobilnych. Każda iteracja One UI odpowiada na potrzeby naszej społeczności. Nie możemy się doczekać informacji zwrotnych dotyczących One UI 6, gdyż tworzymy bogatsze i bardziej intuicyjne doświadczenie dla wszystkich. Janghyun Yoon, wiceprezes wykonawczy i szef biura oprogramowania oraz Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

W One UI 6 z pewnością spotkamy jeszcze wiele innych udogodnień. Program bety dla interfejsów Samsunga póki co jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Południowej Korei. Niewykluczone jednak, że chętni beta testerzy z Polski również dołączą do tego grona, jednak w późniejszym terminie.