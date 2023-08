Siatkówka może cię nie obchodzić, ale darmowe gigabajty od Plusa pewnie przytulisz?

Jeśli jesteśmy fanami siatkówki, to być może jest tak, że kojarzymy Plusa jako sponsora reprezentacji naszego kraju, odkąd sięga nasza pamięć. I rzeczywiście, zielone barwy towarzyszą polskim siatkarzom od 25 lat. Z tego powodu operator przygotował prezent dla swoich klientów.

Ćwierć wieku wspierania siatkarzy

Plus jest dumnym sponsorem polskiej siatkówki już 25 lat. Sieć ta związała się z nią w 1998 roku. W tym czasie operator był Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem Ligi Siatkówki Kobiet.

Ponieważ Plus współpracuje z siatkarzami i siatkarkami już tyle czasu, mogliśmy być świadkami wielu wspaniałych, sportowych emocji. W okresie noszenia na koszulkach logo Plusa, reprezentacje narodowe zdobyły łącznie aż 93 medale.

I właśnie z okazji rocznicy tej wspaniałej współpracy Plus postanowił ruszyć z nietypową promocją, przypominającą stałą akcję Orange „Giga za gole”, przy czym w tym wypadku mamy do czynienia z naprawdę dużymi paczkami danych.

Gigabajty za każdą wygraną w siatkówkę

Ponieważ czekają nas wielkie emocje w związki z Mistrozstwami Europy w piłce siatkowej kobiet oraz mężczyzn, Plus chce odpowiednio rozgrzać kibiców reprezentacji Polski. Klienci sieci mogą otrzymać 25 dodatkowych gigabajtów internetu za każdy wygrany mecz siatkarski.

Żeby skorzystać z promocji „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie” należy wysłać bezpłatny SMS o treści „MECZ” pod numer 80282. I to wystarczy. Od tego czasu będziemy dostawać solidne doładowania naszego pakietu internetu mobilnego, za każdym razem, gdy reprezentacja mężczyzn lub kobiet wygra mecz.

Promocja dotyczy wszystkich klientów Plusa: tych korzystających z ofert abonamentowych, na Kartę, jak i MIX. Również tych, których piłka siatkowa kompletnie nie obchodzi – nikt tego nie sprawdza ;) Zbieranie gigabajtów zakończy się 16 września.

Zniżki na bilety

Przy okazji Plus przypomina, że ma dla swoich klientów specjalne zniżki na bilety na rozgrywane w Polsce mecze naszych siatkarskich reprezentacji. Aby skorzystać z promocji „Zniżki na mecze siatkówki” należy wysłać bezpłatnego SMS-a z odpowiednim hasłem pod numer 80150.

Hasło zależne będzie od wykazu publikowanego na stronie www.plus.pl/siatkowka – do każdego spotkania przyporządkowane będzie inne. Każdy uczestnik może otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do zakupu maksymalnie do sześciu biletów z 15% zniżką na wszystkie mecze reprezentacji Polski mężczyzn lub kobiet wskazane w harmonogramie, również dostępnym na powyższej stronie. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów rabatowych, a zakupu biletów w ramach promocji można dokonać jedynie na platformie biletowej www.ebilet.pl