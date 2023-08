Jak schłodzić i ładować smartfona jednocześnie? OnePlus to wie

Chłodzenie wodne z widoczną stacją to dość normalny widok, kiedy mówimy o zastosowaniu takiego rozwiązania przy komputerach. Okazuje się jednak, że „wieżyczkę chłodzącą” można zastosować również w smartfonach, tabletach czy Nintendo Switch.

Zabawa na chłodno

Na wyjątkowe urządzenie OnePlusa składa się przede wszystkim stacja chłodząca, która waży ok. 1 kilograma z wszystkimi komponentami i wymaga podpięcia do gniazdka. Jednostka ma wbudowany system „potrójnej ochrony”, dzięki czemu wyjątkowo silne chłodzenie prowadzące do zjawiska kondensacji (zamiana gazu w stan ciekły – inaczej skraplanie) i uszkodzenie węży przewodzących ciecz lub wentylatora nie doprowadzi do jeszcze większych szkód w jednostce centralnej.

Źródło: OnePlus

Sama jednostka nawet pod dużym obciążeniem pracuje generując niewielki hałas na poziomie 24 dB (porównywalny do szeleszczących za oknem liści). Projekt całego zestawu ma na celu zaoferowanie chłodzenia, które można podpiąć do dowolnego urządzenia mobilnego. W jaki sposób to osiągnąć? Za pomocą wbudowanej magnetycznej podkładki.

Smartfon, który nie parzy w dłonie

Końcówka, którą możemy przyczepić do smartfona, laptopa lub tabletu mierzy 12 mm grubości i sama w sobie waży ok. 73 gramy. Chłodzenie zaproponowane przez OnePlusa ma oferować 50-krotnie lepszy transfer ciepła niż tradycyjne rozwiązania oparte na chłodzeniu powietrzem. Tak świetny wynik jest możliwy dzięki zastosowaniu podstawki chłodzącej, czujnika Halla, termoprzewodzących silikonowych padów i wysokowydajnej pompy wody.

Jakby jeszcze tego było mało, zestaw oferuje również ładowanie bezprzewodowe o mocy 10 W. Mobilne granie, które nie nagrzewa urządzenia, a nawet je ładuje? Jak widać jest to możliwe. Jeżeli urządzenie miałoby problem z „zaczepieniem” się do podkładki, OnePlus oferuje oddzielne akcesorium w postaci przewodzącej ciepło magnetycznej podkładki, którą można przykleić na laptopa, tablet, czy przenośną konsolę.

Źródło: OnePlus

Producent twierdzi, że sprzęt może zredukować temperaturę nawet o 34∘C. Niestety, niełatwo nam będzie to sprawdzić, gdyż zestaw chłodzący jest póki co dostępny jedynie w Chinach w cenie 549 juanów (~300 złotych) i nie wiadomo, czy trafi do oficjalnej dystrybucji w innych krajach.

Miejmy nadzieję, że opcja kupienia sprzętu w Europie pojawi się w niedalekiej przyszłości. Ciekawi mnie, czy taki zestaw jest w stanie skutecznie schłodzić np. Steam Decka kosztem tymczasowego uziemienia użytkownika.