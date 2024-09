Nowy Realme Pad 2 Lite to tablet, który nie ma słabych stron

W wielu urządzeniach producenci decydują się na różne kompromisy, aby zaoferować je w atrakcyjnych dla klientach cenach. Nowy tablet Realme Pad 2 Lite zdaje się nie mieć jednak słabych stron – jego specyfikacja jest dobra we wszystkich kluczowych aspektach.

Realme Pad 2 Lite – specyfikacja jest (prawie) idealna

Klienci kupują tablety przede wszystkim dla dużego ekranu. W tym urządzeniu wyświetlacz ma przekątną 10,95 cala, zatem w zupełności wystarczającą do wygodnego oglądania filmów i seriali oraz grania w gry. Szczególnie że oferuje on również rozdzielczość 1920×1200 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 60 i 90 Hz (która dostosowywana jest adaptacyjnie). Szczytowa jasność sięga zaś 450 nitów.

Realme Pad 2 Lite (źródło: Realme)

Satysfakcjonującą dla przeciętnego użytkownika wydajność zapewnią procesor MediaTek Helio G99 wraz z 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB kosztem pamięci wbudowanej. A tej jest 128 GB. Tutaj trzeba jednak dodać, że jest również wersja z 4 GB RAM. I choć w tym przypadku też jest możliwość zwiększenia jej „wirtualnie”, to na konfigurację 4/128 GB powinny zdecydować się wyłącznie osoby, którym nie zależy na wielozadaniowości i wyższej wydajności, gdyż 4 GB RAM to mało pamięci operacyjnej.

Pozytywne wrażenia z korzystania z Realme Pad 2 Lite zapewnią również cztery głośniki dostarczające dźwięk stereo. Długi czas pracy ma zaś zagwarantować akumulator o pojemności 8300 mAh. Według deklaracji producenta wystarczy to na prawie 15 godzin oglądania wideo. Akumulator można ładować przez port USB-C maksymalnie z mocą 15 W, co oznacza, że zajmie to „dłuższą chwilę”.

Realme Pad 2 Lite (źródło: Realme)

Na pokładzie tabletu zainstalowany jest też system operacyjny Android 14 z nakładką Realme UI 5.0 i mechanizmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, lecz producent nie wspomina nic o funkcjach z zakresu generatywnej AI.

Ile kosztuje tablet Realme Pad 2 Lite? Cena jest przystępna

Urządzenie zadebiutowało dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawane w cenie od 14999 rupii (równowartość około 690 złotych) za wersję 4/128 GB. Za wariant 8/128 GB klienci zapłacą 1699 rupii (~780 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności w innych krajach.

Warto jednak przypomnieć, że niedawno do sprzedaży w Polsce trafił Realme Pad 2.