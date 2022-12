Typowy „kanapowiec”. Lenovo zaprezentowało tablet Tab M9

Rynek tabletów pozostanie z nami dopóty, dopóki będzie zapotrzebowanie na urządzenia z wyraźnym nachyleniem ku domowej rozrywce, niewymagającej odpalania telewizora ani brania na kolana laptopa. Lenovo doskonale to rozumie, prezentując model Tab M9.

Tablet do zadań zwyczajnych

Lenovo nie ma ambicji, by rewolucjonizować rynek tabletów – a przynajmniej nie urządzeniami ze średniej i niższej półki cenowej. Takie sprzęty mają:

działać, być przystępne cenowo.

Oba te postulaty wydaje się spełniać nowy Lenovo Tab M9, którego cena ma zaczynać się od 140 dolarów za podstawowy wariant. Co producent umieścił w środku?

Jak wskazuje już sama nazwa, ekran urządzenia ma przekątną 9 cali. Wykonano go w technologii LCD i oferuje raczej nieprzesadnie dużą rozdzielczość HD (1340 x 800 pikseli), w proporcjach 15:9. Sprzęt nie jest też dobrym wyborem do używania poza domem, ze względu na jasność wyświetlacza – to max. 400 nitów.

Do tego pokrycie przestrzeni kolorów NTSC wynosi jedynie 60%, więc rzecz nada się do oglądania filmów i przeglądania treści w sieci, ale o jakiejkolwiek edycji grafiki na poziomie średniozaawansowanym można zapomnieć. Zresztą, główne wykorzystanie tabletu zdradza fakt, że Lenovo chwali się certyfikacją do odtwarzania materiałów HD z Netflixa.

Bateria o pojemności 5100 mAh zapewnia do 13 godzin odtwarzania filmów strumieniowo. Da się ją naładować ładowarką 10 W dołączaną do zestawu. Bardzo wolne to ładowanie!

O wrażenia dźwiękowe mają zadbać dwa głośniki z Dolby Atmos. Można też podłączyć ulubione słuchawki przez port audio jack 3,5 mm. Obudowa ma grubość 7,99 mm i waży 344 g.

Specyfikacja bez szału

Tablet spokojnie wytrzyma granie w mniej złożone graficznie tytuły – procesor MediaTek Helio G90 (2,0 GHz) nie powinien mieć z tym problemu. „Wąskim gardłem” może być RAM użyty w podstawowej wersji – to zaledwie 3 GB, a do tego 32 GB pamięci wewnętrznej. Na szczęście będzie też opcja z 4 GB RAM i 64 GB lub 128 GB przestrzeni na dane i system. Opcjonalnie, można rozszerzyć dostępne zasoby o 2 TB pamięci za pomocą karty microSD.

Tablet łączy się z innymi urządzeniami przez Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 oraz GPS. Producent wprowadzi do sprzedaży także wersję z modemem 4G. Całość zarządzana jest przez system Android 12.

Lenovo Tab M9 pojawi się na targach CES 2023, a do sprzedaży powinien trafić w drugim kwartale 2023 roku.