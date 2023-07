Nieprawdopodobne obniżki podczas Amazon Prime Day. Nothing Phone (1) super tanio!

Ruszyło święto zakupów Amazona. Podczas Prime Day kupimy taniej nie tylko sprzęt pokroju czytników Kindle czy głośników Echo Dot, ale także elektronikę innych producentów. Niektóre okazje są świetne!

Sprzęt Amazon taniej o ponad 50%

Raczej tradycją jest, że największe obniżki podczas Amazon Prime Day można zauważyć, śledząc ceny urządzeń z logo Amazonu na opakowaniu. Z tego powodu właściwie nie ma sensu kupować Kindle’a, głośników Echo i innych gadżetów tego producenta w innym czasie w roku.

W dniach 11-12 lipca 2023 roku Amazon uruchomił promocje także w Polsce. Być może nie jest to najważniejszy festiwal zakupów dla Polaka, ale niższe ceny wybranych urządzeń kuszą jak nigdy.

Co takiego dostaniemy taniej podczas polskiego Prime Day? Zwróćmy uwagę na kilka korzystnych propozycji:

Amazon Kindle 2022

Amazon Prime Day to też okazje innych producentów

Warto pogrzebać na stronie Amazonu za interesującymi obniżkami także wśród produktów innych firm. W ten sposób może uda nam się znaleźć interesującą ofertę na słuchawki, soundabry, głośniki, akcesoria czy peryferia komputerowe pokroju klawiatur, a nawet smartfony.

Design Nothing Phone (1) jest naprawdę wyjątkowy (fot. Tabletowo)

W tej najbardziej interesującej nas kategorii króluje Nothing, który zaproponował potężną obniżkę na swój pierwszy smartfon. Nothing Phone (1) dostępny jest w świetnej cenie:

Zwłaszcza ta pierwsza opcja jest bardzo kusząca – w tej cenie charakterystyczny średniopółkowiec Nothing jest niezłą okazją. Więcej o tym smartfonie możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. Oczywiście nie jest to urządzenie doskonałe, ale – ponownie – 1500 złotych to zacny deal :)

8 Ocena

Przypominamy tylko, że powyższe atrakcje cenowe dostępne są tylko dla klientów opłacających abonament Amazon Prime. 49 złotych rocznie to nie jest duży wydatek – zwłaszcza, jeśli zamierzamy korzystać też z serwisów Prime Video i Prime Gaming.

