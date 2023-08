Zrzutka na pizzę? Nie podawaj swojego numeru konta, tylko wygeneruj link do płatności

Cinkciarz.pl rozszerza swoje usługi na większą liczbę klientów. Z usługi „link do płatności” mogą teraz korzystać nie tylko sklepy, ale także użytkownicy indywidualni. Otwiera to nowe, praktyczne możliwości.

Ułatwienie w codziennym rozliczaniu

Jeśli lubimy od czasu do czasu wypaść gdzieś paczką znajomych, na pewno znane są nam sytuacje, w których płacimy za kogoś w restauracji czy innym miejscu, by później rozliczyć się z wydatków. Oczywiście można w takiej sytuacji obliczyć odpowiedni zwrot i poprosić o niego znajomych, wysyłając im numer swojego konta bankowego, ale są szybsze i wygodniejsze sposoby na odzyskanie założonych za innych kwot.

Cinkciarz.pl od pewnego czasu oferuje sklepom internetowym usługę „link do płatności”. Jeśli korzystają one z Cinkciarz Pay, mogą w prosty sposób wygenerować link wysyłany – na przykład – na numer telefonu klienta za pośrednictwem SMS-a. Link ten przenosi do strony z płatnością za wykonaną usługę. Teraz taka sama opcja pojawia się dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Cinkciarz.pl z RIGCZ-em

Ktoś w Cinkciarzu pomyślał, starając się przenieść usługę stworzoną dla sklepów, na grunt codziennego użytkowania przez klientów indywidualnych. Teraz będziemy mogli wygodnie przyjmować wpłaty od znajomych, lub za drobne usługi. I to bez potrzeby logowania się do banku czy kopiowania długiego ciągu cyfr numeru bankowego i przesyłania go do winnych nam pieniądze osób.

Link do płatności można stworzyć w aplikacji mobilnej lub w panelu na stronie internetowej, po zalogowaniu. Link można później wysłać do dowolnej liczby osób za pomocą SMS-a, e-maila lub każdej innej formy kontaktu elektronicznego.

Wysłane łącze będzie aktywne przez 2 tygodnie (z opcją nielimitowanego przedłużania) i prowadzi bezpośrednio do realizacji płatności. Osoba, która dostanie taki link, może wybrać metodę zapłaty, a także walutę, w jakiej chce dokonać wpłaty. Może skorzystać z BLIKA, szybkich przelewów bankowych online, kart płatniczych, Apple Pay, Google Pay czy IDEAL.

Niezależnie od wyboru „klienta”, dostaniemy środki w takiej walucie, jakiej oczekiwaliśmy. Dokonujący wpłaty nie musi być on zarejestrowany na Cinkciarz.pl.

Wkrótce usługa „Przyjmij płatność” zyska dodatkowe funkcje – na przykład konkretnego określania, jak długo ma być ważny wygenerowany link.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Cinkciarz.pl.