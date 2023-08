Nadrabianie filmów „za złotówkę” w Vectrze. Nawet nie musisz mieć tam abonamentu

Vectra próbuje przyciągnąć do siebie klientów lubiących spędzać czas na oglądaniu filmów. Nie chodzi tylko o osoby opłacające usługi operatora – wypożyczyć film za złotówkę może każdy z nas.

Sierpniowa akcja w Vectra VOD

Zakładając, że nie chodzimy do kina na każdą możliwą premierę, ale jednak lubimy być w miarę na bieżąco, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalno-filmowe, nowa promocja Vectry może nas zainteresować. Otóż mamy możliwość wyboru materiału na wieczorny seans spośród 200 filmów. Wypożyczenie danego tytułu kosztować nas będzie tylko złotówkę. Co najlepsze, wcale nie trzeba być do tego związanym umową z Vectrą.

Aż do 31 sierpnia wiele kinowych hitów dostępnych jest od ręki za symbolicznego złocisza. Wśród nowszych propozycji znajdziemy takie produkcje jak: Shazam! Gniew Bogów, Kot w butach: Ostatnie życzenie, Renfield, Martwe zło: Przebudzenie, Tár czy Pitch Perfect. To może być świetna okazja do nadrobienia filmów, które jakimś cudem nas ominęły, a wolelibyśmy nie wydawać kilkudziesięciu złotych na subskrypcję w serwisie VOD, z którego podczas wakacji skorzystamy maksymalnie kilka razy.

Zamiast tego, wystarczy zainstalować aplikację TV Smart GO na urządzeniu mobilnym lub zalogować się w serwisie tvsmart.pl. Jak dokładnie przebiega proces wypożyczenia filmu w czasie trwania promocji?

Film za złotówkę – jak to działa?

Proces wypożyczania będzie różnił się, w zależności od tego, czy korzystamy z abonamentu Vectry, czy też nie.

Jeśli jesteśmy abonentami i korzystamy z telewizji z dekoderem oraz dostępem do Vectra VOD, wystarczy, że wybierzemy odpowiednią opcję na pilocie lub w menu dekodera i wyszukamy dedykowaną zakładkę. Poza domem można zalogować się do aplikacji TV Smart GO (na Androida albo iOS) lub wejść na stronę tvsmart.pl. Wypożyczając film z katalogu, dodatkowa złotówka zostanie doliczona do naszego miesięcznego rachunku.

Inaczej rzecz się przedstawia dla osób „z zewnątrz”. Jeśli nie korzystamy z usług Vectry, będziemy musieli założyć konto w tvsmart.pl. Za wybrany film zapłacimy jednorazowo, za pomocą udostępnionych form płatności.

Taka forma promocji wydaje się być całkiem przyjemną opcją dla kinomanów. Mamy cały miesiąc na nadrabianie filmowych zaległości!