Nowy iQOO U5x przyciąga wyglądem, ale nie zatrzymuje specyfikacją

Zwykło się mawiać, że liczy się wnętrze, a wygląd nie jest najważniejszy. I o ile w relacjach międzyludzkich ta zasada powinna być stosowana w praktyce, bo można wiele stracić, oceniając książkę jedynie po okładce, o tyle w segmencie smartfonów jedno i drugie jest tak samo ważne. Nowy iQOO U5x nie musi skusić wszystkich klientów, ale ma asa w rękawie – bardzo przystępną i kuszącą cenę.

Nowy iQOO U5x jest ładny i tani. I to by było na tyle

Producenci przykładają bardzo dużo uwagi do wyglądu budżetowych smartfonów. Widać to po na przykład realme narzo 50A Prime i realme C31, a teraz również nowym iQOO U5x. Model ten może się spodobać klientom, mimo że jego design nie jest wybitnie oryginalny. Jest jednak na tyle ciekawy i atrakcyjny, że z pewnością przyciągnie wzrok niejednego klienta. Podobnie jak cena, która jest bardzo przystępna.

źródło: vivo

Żeby zaspokoić Waszą ciekawość – w Chinach wersja z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztowała zaledwie 899 juanów, co jest równowartością ~600 złotych. Do sprzedaży trafi również wariant z aż 8 GB RAM (co w przypadku budżetowca jest wręcz rewelacją) oraz także 128 GB wbudowanej pamięci za 1099 juanów (~740 złotych). Ceny z pewnością zrobią z tego smartfona hit sprzedażowy.

Niska cena nie wzięła się jednak znikąd. Na liście parametrów iQOO U5x wyróżnia się wspomniane już 8 GB RAM oraz fakt zastosowania pamięci flash typu UFS 2.2. Pozostała specyfikacja jest… mocno budżetowa. Najnowszy smartfon marki iQOO ma bowiem m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) bez modemu 5G i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą… 10 W, i to przez port micro USB, w 2022 roku!

Ponadto iQOO U5x oferuje 6,51-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, który ma kontrast 1500:1 i odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, aparat 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i duet 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) na tyle, slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dual SIM, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: vivo

iQOO U5x ma wymiary 163,96×75,2×8,28 mm i waży 179 gramów. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem OriginOS Ocean.