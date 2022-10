Nowy Samsung Galaxy A04e nie przypomina Samsunga. Co oferuje poza oryginalnym designem?

Każdy producent ma swój mniej lub bardziej unikalny styl, zgodnie z którym projektuje swoje urządzenia. Dzięki temu od razu widać, że patrzymy na smartfon marki X. Samsung Galaxy A04e wygląda jednak dość oryginalnie, patrząc przez pryzmat innych Galaxy.

Co oferuje Samsung Galaxy A04e? (specyfikacja)

Wybaczcie, ale muszę to powiedzieć – moim zdaniem nowy Galaxy wygląda naprawdę tanio. Wiedząc jednak, że jest to smartfon z najniższej półki, nie oczekuję, że zachwyci swoim designem, choć zdarzało się, że nawet tanie modele oferowały bardziej „chwytliwy” wygląd, chociażby jeszcze pachnący nowością Redmi A1, który w Polsce kosztuje 499 złotych.

Lista parametrów, podobnie jak design smartfona, nie zachwyca, ale – ponownie – wiedząc, że jest to budżetowiec, trudno oczekiwać, aby było inaczej. Smartfon oferuje parametry, które mają zadowolić niezbyt wymagającego użytkownika. Można nawet powiedzieć, że Samsung Galaxy A04e jest typowym przedstawicielem swojego gatunku, gdyż ma duży ekran i akumulator o dużej pojemności oraz dwa aparaty na panelu tylnym.

Precyzyjniej mówiąc, wyświetlacz (LCD PLS) w smartfonie ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość HD+, akumulator pojemność 5000 mAh, a na tyle znajduje się aparat główny z matrycą 13 Mpix (f/2.2) i dodatkowy 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Na przodzie, w wycięciu w górnej części ekranu w kształcie litery „V”, producent umieścił zaś 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Smartfon wyposażony jest również w ośmiordzeniowy procesor (Samsung niestety nie podaje modelu SoC, ale wiadomo, że obsługuje on sieć LTE) i będzie dostępny w wersjach z 3 GB i 4 GB RAM oraz 32 GB, 64 GB i 128 GB wbudowanej pamięci, którą użytkownicy rozszerzą przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Samsung Galaxy A04e fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z One UI Core 4.1, ma wymiary 164,2×75,9×9,1 mm i waży aż 188 gramów (jednak w przypadku budżetowca to żadne zaskoczenie).

Ile kosztuje Samsung Galaxy A04e? Gdzie będzie dostępny? (cena)

Smartfon pojawił się w oficjalnej bazie materiałów dla mediów, lecz producent nie podał informacji na temat jego dostępności, w związku z czym nie wiemy na tę chwilę, gdzie będzie sprzedawany nowy Galaxy A04e. Tak samo Koreańczycy nie ujawnili sugerowanej ceny, ale patrząc przez pryzmat pozycji tego urządzenia w całej ofercie marki, cena powinna być relatywnie niska.