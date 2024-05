Meizu robi sobie z gęby cholewę. Nie można mu wierzyć

Chińczycy zaprezentowali smartfon Meizu 21 Note. Zrobili to ku zaskoczeniu wielu, bo już poprzedni model (z dopiskiem Pro) miał być ostatnim nie tylko w tej serii, ale w ogóle w całym katalogu marki. Cóż, wyraźnie widać, że lepiej ich nie trzymać za słowo.

Meizu 21 Note – smartfon, którego miało nie być

Na początku roku kierownictwo firmy oficjalnie zapowiedziało, że Meizu wycofuje się z rynku smartfonów. Na swego rodzaju pożegnanie producent przygotować miał jeszcze tylko nieźle wyposażony model 21 Pro – i tak rzeczywiście się stało. Tyle że nie na pożegnanie, okazuje się bowiem, że właśnie zaprezentowany został kolejny nowy telefon.

Nowinka nazywa się Meizu 21 Note i jest urządzeniem, które plasuje się w tej serii poniżej modelu podstawowego. Jego sercem jest nieco słabszy (choć wciąż świetny) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, do którego producent dorzuca jeszcze 16 GB RAM. W kwestii wydajności powinno więc być lepiej niż dobrze.

fot. producenta

Specyfikacja ma mocne (i słabe) strony

W porównaniu do podstawowego modelu Meizu 21 Note ma za to większy i lepszy wyświetlacz. To 6,78-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości Full HD+, jasności szczytowej 5000 nitów (lub 800 nitów dla całego ekranu) oraz dynamicznej częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 144 Hz.

Z ekranem zintegrowany został także czytnik linii papilarnych, a w górnej części panelu znajduje się wycięcie na 16 Mpix aparat do selfie. Z tyłu są zaś dwa oczka: główny aparat 50 Mpix (z przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu – OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 13 Mpix.

Oprócz większego ekranu model 21 Note ma również pojemniejszy akumulator – 5100 mAh. Uzupełnianie energii powinno jednak odbywać się ekspresowo, ponieważ producent zadbał o obsługę szybkiego ładowania z mocą 65 W. Dopełnieniem całości jest konstrukcja spełniająca wymogi normy IP65.

Cena i dostępność

Specyfikacja może się podobać (albo i nie), ale ostatecznie dla nas w Polsce i tak nie ma to większego znaczenia, bo najpewniej model ten tutaj nie dotrze. W Chinach natomiast jego ceny rozpoczynają się od 2599 juanów (równowartość ~1415 złotych) za wariant z 16 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.