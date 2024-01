Zegarek Redmi Watch 4 i słuchawki Redmi Buds 5 Pro dostępne w Polsce. Ile kosztują?

Podczas dzisiejszej polskiej premiery najnowszych urządzeń Xiaomi spod szyldu Redmi wysypał się worek nowości. Poza aż pięcioma smartfonami – Redmi Note 13, Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G i Note 13 Pro+ 5G (można się pogubić), zaprezentowano także zegarek Redmi Watch 4 oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Redmi Buds 5 i Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4 – duży ekran i deklaracja imponującej baterii

Najnowszy zegarek Xiaomi może być świetną propozycją dla osób, które szukają urządzenia z niekoniecznie ogromną liczbą funkcji, ale zależy im bardziej na dużym ekranie i długim czasie pracy na baterii. Obydwa aspekty wypadają tutaj obiecująco.

Front Redmi Watch 4 wypełnia ekran AMOLED, którego przekątna wynosi dokładnie 1,97″. Jego jasność to wedle specyfikacji 600 nitów, zatem może i nie jest to wartość zawrotna, ale powinna wystarczyć do komfortowego korzystania z zegarka. Jak chwali się Xiaomi, Watch 4 oferuje o 26% większą powierzchnię wyświetlania obrazu względem poprzednich zegarków z tej serii.

Mimo relatywnie niskiej ceny (o której za chwilę), producent nie poszedł po taniości, jeśli chodzi o jakość wykonania. Korpus zegarka został wykonany z aluminium, zaś po prawej stronie umieszczono obrotową koronkę ze stali nierdzewnej. Nowa konstrukcja sprzączki ma zapewniać łatwiejszą wymianę pasków.

Redmi Watch 4 (źródło: Xiaomi)

Pod kątem dostępnych funkcji jest naprawdę dobrze. Zegarek umożliwia nam prowadzenie za jego pomocą rozmów telefonicznych ze sparowanego telefonu poprzez Bluetooth. Pod kątem funkcji zdrowotnych mamy tu zarówno całodobowe mierzenie tętna, saturacji krwi, poziomu stresu, jak i monitorowanie jakości snu z podziałem na fazy. Opcje treningowe obejmują aż 150 różnych form aktywności, które rejestruje wbudowany GPS.

Całość ma zapewniać naprawdę długi czas pracy z dala od ładowarki. Wedle zapewnień Xiaomi, Redmi Watch 4 w typowym trybie użytkowania (cokolwiek to oznacza) ma działać nieprzerwanie aż przez 20 dni. Pisząc to spoglądam na mojego kilkukrotnie droższego Apple Watcha, który na jednym naładowaniu jest w stanie działać… półtorej doby.

Redmi Buds 5 i Buds 5 Pro – dobrze wycenione słuchawki TWS

Poza inteligentnym zegarkiem, producent wypuścił na polski rynek także dwa modele dokanałowych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Zacznijmy od tych tańszych, czyli Buds 5 bez dopisku Pro.

Za jakość dźwięku odpowiadają tu przetworniki dynamiczne 12,4 mm z membraną pokrytą tytanem. Ich brzmienie będzie można dostosować do naszych preferencji dzięki czterem ustawieniom korektora w aplikacji Xiaomi Earbuds. Producent zaimplementował tu również aktywną redukcję hałasów wygłuszającą do 46 dB. ANC jest w stanie działać w trzech trybach natężenia, podobnie jak tryb transparentny, którego również tu nie zabrakło.

Słuchawki oferują także możliwość sterowania odtwarzaniem z poziomu słuchawek za pomocą gestów dotykowych, a zastosowane akumulatory pozwalają na nawet 10 godzin ciągłego odtwarzania i do 40 godzin wraz z etui ładującym.

Redmi Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Zdecydowanie ciekawsze są Redmi Buds 5 Pro, bowiem ten dopisek Pro istotnie nie wziął się znikąd. Już samo wzornictwo, w szczególności czarnej wersji kolorystycznej prezentuje się ciekawie – etui pokryto materiałem przypominającym skórę ekologiczną, a na frontach słuchawek umieszczono panele wyglądające jak czarny marmur.

Układ przetworników obejmuje podwójne głośniki – niskotonowy o średnicy 11 milimetrów z tytanową membraną oraz 10-milimetrowy piezoelektryczny, ceramiczny odpowiadający za tony wysokie i średnie. Słuchawki mogą pochwalić się certyfikatem Hi-Res Audio Wireless, a to za sprawą zastosowania popularnego kodeku wysokiej jakości, czyli LDAC. Jest tu też funkcja dźwięku przestrzennego.

Jak i w podstawowym modelu, tu także nie mogło zabraknąć ANC, jednak jak twierdzi Xiaomi, oferuje ono lepszą izolację, bowiem do 52 dB. Redukcja hałasów może działać w trzech trybach, tak jak i tryb transparencji. Samo ANC możemy spersonalizować za pośrednictwem wspominanej aplikacji.

Redmi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Względem podstawowego modelu dodano również tryb multipoint, pozwalający na połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie. Redmi Buds 5 Pro mogą odtwarzać naszą ulubioną muzykę przez nawet 10 godzin bez doładowywania, a futerał pozwala wydłużyć ten czas do 38 godzin.

W zeszłym roku miałem okazję testować dla Was poprzedni model, czyli Buds 4 Pro i okazał się on być naprawdę bardzo solidnymi słuchawkami TWS w swojej cenie. Jak będzie tym razem? Wkrótce to dla Was sprawdzę ;)

Ceny i dostępność

Wszystkie trzy, wymienione tu nowości będą dostępne do kupienia już od dzisiaj. Znajdziemy je między innymi w mi-store.pl i mi-home.pl. Z okazji premiery, od dziś, tj. 25 stycznia do 4 lutego są oferowane w promocyjnych cenach.

Regularna cena zegarka Redmi Watch 4 została ustalona na 449 złotych, zaś w ramach wspomnianej obniżki zapłacimy za niego 399 złotych. Słuchawki Buds 5 debiutują w cenie 169 złotych, a w promocji dostępne są za 149 złotych. Z kolei w przypadku Redmi Buds 5 Pro, ich oficjalna cena to 299 złotych, natomiast premierowo kupimy je za 269 złotych.