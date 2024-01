U tych operatorów smartfony Xiaomi leżą w magazynach. W 2023 roku sprzedawały się inne

Jestem co najmniej zaskoczony tym, jak przedstawiają się listy najpopularniejszych smartfonów sprzedawanych przez sieci komórkowe w 2023 roku. Spodziewałem się dominacji tanich Xiaomi, a tymczasem…

Najpopularniejsze smartfony 2023 roku w Orange

Dla przypomnienia i porządku, wspomnę tylko o liście smartfonów najczęściej wybieranych przez klientów Orange, którą już publikowaliśmy. TOP 5 przedstawia się następująco:

Samsung Galaxy A14,

Xiaomi Redmi 12C,

Xiaomi 9A,

Xiaomi Redmi Note 12,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Oprócz tego Pomarańczowi podali, jak kształtowała się taka topka, jeśli wziąć pod uwagę urządzenia flagowe. Wtedy zestawienie wygląda tak:

Samsung Galaxy S22,

Apple iPhone 13,

Apple iPhone 14,

Samsung Galaxy S23,

Apple iPhone 14 Pro.

Ten pierwszy ranking jest wręcz zapełniony smartfonami Xiaomi. Wydawało się, że w przypadku podobnych zestawień u innych operatorów, będzie podobnie. Nic bardziej mylnego!

Najpopularniejsze smartfony 2023 roku w Plusie

Portal GSMONLINE dotarł do podobnych zestawień, które przekazali przedstawiciele Plusa oraz T-Mobile. Plus podzielił swój ranking na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy TOP 5 smartfonów sprzedawanych w 2023 roku wśród klientów indywidualnych. Są to:

Samsung Galaxy A54 5G w wersji 8/256 GB,

Samsung Galaxy A34 5G w wersji 6/128 GB,

Motorola moto g53 5G w wersji 4/128 GB,

Samsung Galaxy A14 5G w wersji 4/64 GB,

Oppo A74 5G w wersji 128 GB.

Drugie zestawienie zawiera już dane sprzedaży dotyczące wyborów zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Mamy tu smartfony:

Samsung Galaxy A54 5G w wersji 8/256 GB,

Samsung Galaxy A34 5G w wersji 6/128 GB,

Samsung Galaxy A14 5G w wersji 4/64 GB,

Samsung Galaxy A14 w wersji 4/64 GB,

Motorola moto g53 5G w wersji 4/128 GB.

Dziwne. Listy kompletnie inne niż w przypadku Orange. Żadnego Xiaomi w zasięgu rzutu złotówką. A co u T-Mobile?

Samsung Galaxy A54 5G – jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów 2023 roku w Plusie (fot. Tabletowo)

Najpopularniejsze smartfony 2023 roku w T-Mobile

Magentowa sieć zapewniła chyba największy wgląd w najlepiej sprzedające się smartfony ubiegłego roku, wrzucając je w cztery listy o zróżnicowanym przedziale cenowym. Mamy więc smartfony poniżej 1000 złotych:

Samsung Galaxy A14 w wersji 4/64 GB,

Motorola Moto G32 w wersji 6/128 GB,

Samsung Galaxy A13 w wersji 4/64 GB,

Oppo A17 w wersji 4/64 GB,

Motorola Moto E22 w wersji 4/64 GB.

Dalej są urządzenia w przedziale 1000-2000 złotych:

Samsung Galaxy A54 5G w wersji 8/128GB,

Samsung Galaxy A34 5G w wersji 6/128GB,

Samsung Galaxy A53 5G w wersji 6/128GB,

Samsung Galaxy A23 5G w wersji 4/64GB,

Oppo Reno 8T w wersji 8/128GB.

Następnie mamy telefony z przedziału 2000-3000 złotych:

Samsung Galaxy S22 5G w wersji 8/128 GB,

Samsung Galaxy S21 FE 5G w wersji 6/128 GB,

Apple iPhone 11 w wersji 64 GB,

realme 11 Pro+ 5G w wersji 12/512 GB,

Xiaomi 13 lite 5G w wersji 8/256 GB.

Na końcu znajdują się telefony za ponad 3000 złotych:

Apple iPhone 14 Pro,

Apple iPhone 13,

Apple iPhone 14,

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w wersji 12/512GB,

Samsung Galaxy S23 5G w wersji 8/256GB.

8 Ocena

Biorąc pod uwagę, jak mocną marką w Polsce jest Xiaomi, aż dziwne, że smartfony tego producenta znajdują się w TOP 5 tylko u dwóch operatorów. Najwyraźniej firma musi mieć niezłe wyniki sprzedaży w Play (na które się jeszcze nie natknęliśmy) oraz poza sieciami operatorskimi, skoro nie bryluje w powyższych rankingach. Niebywałe.