Nie wiem, jak wymówić nazwę tego smartfona, ale przynajmniej jest tani

Jeśli lubicie łamańce językowe, to nazwa tej marki może Wam za taki posłużyć. Jej wymówienie wymaga bowiem sprawnego aparatu mowy, szczególnie gdy chce się powiedzieć całą nazwę tego smartfona. Przynajmniej jednak będzie go można kupić w niskiej cenie.

Ten smartfon ma dość oryginalną nazwę. Co oferuje?

Za smartfon ten odpowiada marka IIIF150 – „i-i-i-ef-sto-pięćdziesiąt” lub „aj-aj-aj-ef-one-hundred-and-fifty”, a nazwa tego konkretnego modelu to Air 1 Pro. Teraz spróbujcie wymówić IIIF150 Air 1 Pro na głos, po polsku lub po angielsku. Boli, prawda?

Najnowszy smartfon marki IIIF150, oprócz nazwą, wyróżnia się również ośmiobocznym podświetleniem LED na panelu tylnym, które może pełnić rolę systemu informującego o przychodzących połączeniach czy nowych powiadomieniach. Ponadto na tyle znajdują się trzy diody doświetlające o natężeniu do 100 luksów oraz aparat 20 Mpix AutoFokus IR Night Vision, który potrafi robić zdjęcia nawet w całkowitej ciemności (jego zasięg wynosi do 20 metrów). Podobną technologię zaoferuje też m.in. Oukitel WP19 z akumulatorem o pojemności 21000 mAh.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że jest to smartfon typu rugged, więc nie należy do najmniejszych i najlżejszych – ma 11,35 mm grubości i waży 272 gramy. Z drugiej strony ma być bardzo wytrzymały – jego rama jest wykonana ze stopu magnezu i tytanu, a po obu stronach urządzenia jest szkło Corning Gorilla Glass o grubości 1,1 mm (na tyle tylko w górnej części – tam, gdzie jest aparat). Do tego smartfon może pochwalić się certyfikatami IP68, IP69K, MIL-STD-810G, CE, ROSH i SAR.

W praktyce oznacza to, że wytrzyma zanurzenie w wodzie na głębokości do 1,5 metra przez 24 godziny oraz w pyle bądź kurzu na głębokości do 1 metra. Ponadto niestraszne mu upadki z wysokości do 1,5 metra, uderzenia z mocą do 1,6J, a także praca w bardzo wysokich i niskich temperaturach – smartfon będzie działać w temperaturach od -20℃ do 55℃, a przechowywać dane może w zakresie od -40℃ do nawet 70℃.

IIIF150 Air 1 Pro to pancerny smartfon z przyzwoitym wnętrzem

Wyraźnie widać, że model ten jest skierowany do osób, które szukają naprawdę wytrzymałego smartfona. Producent zadbał jednak o to, żeby urządzenie oferowało też przyzwoitą specyfikację. Na pokładzie IIIF150 Air 1 Pro znajduje się m.in. 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, aparat główny z matrycą 48 Mpix i dedykowany 2 Mpix do zdjęć makro, a także procesor MediaTek Helio G35 oraz 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i preinstalowany system Android 12. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W.

Nazwa może zniechęcić, ale cena tego smartfona jest kusząca

Sprzedaż tego smartfona rozpocznie się w oficjalnym sklepie marki IIIF150 na platformie AliExpress już w najbliższy czwartek (9 czerwca 2022 roku) o godzinie 9:00 czasu polskiego. Urządzenie będzie można kupić za 801,08 złotych (to już cena z podatkiem VAT), aczkolwiek są dostępne kupony zniżkowe, dzięki którym da się obniżyć cenę nawet o blisko 45 złotych. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i pomarańczowa.