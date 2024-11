W takiej cenie Realme GT 7 Pro może się jeszcze sprzedać w Polsce

Realme GT 7 Pro wkrótce zadebiutuje oficjalnie w Polsce. Jeden z operatorów w Polsce zdradził, za ile będzie można go kupić. W takiej cenie klienci jeszcze mogą zainteresować się tym modelem.

Ile będzie kosztował Realme GT 7 Pro w Polsce? Cena ujawniona przez Plusa

Realme GT 7 Pro zadebiutował w Chinach 4 listopada 2024 roku i kosztuje tam od 3599 juanów, co aktualnie jest równowartością około 2055 złotych. Oczekiwanie tak samo niskiej ceny w Polsce byłoby jednak naiwnością. Ceny w Chinach nigdy nie mają przełożenia na ceny w Polsce, choć czasami producenci stosują przelicznik 1 juan = 1 złoty.

Nasz Czytelnik jack dał nam cynk, że Realme GT 7 Pro znajduje się już w sklepie internetowym sieci Plus. Widnieje w nim informacja, że w Polsce sprzedawana będzie wersja 12/512 GB, a jej cena wyniesie 3999 złotych. W Chinach za taką samą konfigurację trzeba zapłacić 3999 juanów, zatem wygląda na to, że Chińczycy zastosowali wspomniany wyżej przelicznik 1 juan = 1 złoty.

Smartfon Realme GT 7 Pro w sklepie internetowym sieci Plus (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Niestety, trzeba się liczyć z tym, że nie będzie to regularna cena tego modelu. W przeszłości polski oddział producenta poinformował bowiem, że Realme GT 7 Pro będzie pierwszym smartfonem marki w cenie powyżej 1000 euro. Już 1000 euro to równowartość ~4340 złotych, a należy się spodziewać ceny wyższej – co najmniej 1099 euro, jeśli nie 1199 euro (~4770-5200 złotych).

Równocześnie polski oddział producenta zapowiedział, że przygotował „atrakcyjną ofertę dla pierwszych klientów”, zatem niewykluczone, że właśnie „pierwsi klienci” faktycznie kupią Realme GT 7 Pro za 3999 złotych, jak zostało podane w sklepie Plusa.

W takiej cenie smartfon ma duże szanse zainteresować klientów, ponieważ wyposażono go w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który – jak mówi się otwarcie – winduje ceny każdego urządzenia, jakie ma na pokładzie ten SoC. W wyższej, regularnej, może mieć z tym większy problem, gdyż nie mam pewności, czy polski klient jest już gotowy zapłacić grubo ponad 4000 złotych za smartfon marki Realme.

Kiedy polska premiera Realme GT 7 Pro?

Polski oddział chińskiej marki poinformował, że model ten wejdzie do Polski 26 listopada 2024 roku, czyli już w najbliższy wtorek dowiemy się, czy 3999 złotych to faktycznie cena, w jakiej klienci w Polsce kupią to urządzenie, przynajmniej „ci pierwsi”.