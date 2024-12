Świetny mikrofon Rode powraca w nowym wydaniu. Z własną pamięcią

Rode to jeden z niewielu producentów mikrofonów, cieszących się szczególnie dużym uznaniem wśród twórców. Wyjątkową sympatię wzbudza jego system Wireless Go, a wspominam o tym dlatego, że na rynku zadebiutowała właśnie jego trzecia generacja.

Bezprzewodowy mikrofon Rode Wireless Go (Gen 3) debiutuje na rynku

Dwukanałowy mikrofon Rode Wireless Go (Gen 3) oferuje 32-bitowe nagrywanie w systemie zmiennoprzecinkowym. Dźwięk zaś może być przekazywany bezpośrednio do odbiornika. Nowy system ma w dodatku własną pamięć, umożliwiając przechowywanie nawet 40 godzin materiału audio. Wprawdzie dla większości osób będzie to raczej ciekawostka niż gamechanger, bo też i tak podłączają oni mikrofon do innego urządzenia (zawsze to jednak dodatkowa ochrona).

Rode Wireless Go (Gen 3) / fot. Rode

Skoro już przy tym jesteśmy, firma Rode zapewnia o pełnej kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami Rode Series IV (na czele z RodeCaster Pro i RodeCaster Video), a także uniwersalne wsparcie dla kamer, smartfonów i komputerów. To też dobre miejsce, by wspomnieć, że nowy system może działać w odległości nawet do 260 metrów od odbiornika. Można przy tym liczyć na 128-bitowe szyfrowanie danych.

Postprodukcja stanie się zbędna?

Nowinką w trzeciej generacji Rode Wireless Go jest również technologia GainAssist. Pod tą nazwą kryje się algorytm kompresji, którego zadanie polega na dynamicznym wyrównywaniu poziomów dźwięku w locie. Producent twierdzi, że działa to tak dobrze, że edycja w postprodukcji może okazać się zbędna. W razie czego jednak na dodatkowym kanale zachowywana jest nieprzetworzona ścieżka audio.

Rode Wireless Go (Gen 3) / fot. Rode

Jeśli chodzi o podstawową specyfikację, to system ma charakter omnikierunkowy i cechuje się pasmem przenoszenia od 20 do 20000 Hz, stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 72 dB oraz maksymalnym SPL wynoszącym 123,5 dB.

Urządzenie zostało także wyposażone w wyświetlacz LCD. Ten pozwala na monitorowanie poziomu naładowania akumulatora oraz sygnałów audio. Miłośników nietypowych kolorów może zaś zainteresować informacja, że obok czarnego i białego pojawiły się dodatkowe warianty, między innymi czerwony, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski i zielony.

Ile kosztuje Rode Wireless Go (Gen 3)? Cena

System Rode Wireless Go (Gen 3) jest już dostępny w sprzedaży. Kosztuje 300 dolarów (równowartość ~1215 złotych), a w zestawie poza dwoma nadajnikami i odbiornikiem znajdują się osłony przeciwwiatrowe, komplet przewodów i stacja ładująca.