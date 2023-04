Nowy głośnik Hama – kupujesz jeden, a dostajesz dwa

Głośniki bezprzewodowe nie należą do urządzeń, które często zaskakują klientów. Zazwyczaj większość z nich wygląda bardzo podobnie i oferuje niemal te same funkcje oraz parametry. Nowy głośnik Hama jest jednak wyjątkowy ze względu na swoją konstrukcję, dzięki której możesz… podzielić go na pół.

To jeden głośnik czy dwa?

Nowy głośnik Hama jest naprawdę nietypowy. Jednym ruchem można zmienić go w dwa w pełni niezależne od siebie konstrukcje stereo. Taka budowa ma pogodzić pragnienia tych, którzy chcą rozkręcić małą imprezkę przy jednym, mocnym źródle dźwięku oraz osoby, które wolą słuchać ulubionych melodii w trybie stereo. Hama Twin 3.0 oferuje coś, co zadowoli jednych i drugich.

Taka rozkręcana konstrukcja to oczywiście nie jest nowość, ponieważ jak widzicie po nazwie to już trzecia odsłona tego urządzenia. Dwie poprzednie również oferowały takie nietypowe udogodnienie. Warto przypomnieć, że pionierem tego rozwiązania był model Hama Soundcup-D, który został zaprezentowany podczas targów IFA 2019.

Hama Twin 3.0 – specyfikacja i cena

Twin 3.0 ma 21 cm wysokości i 8,4 cm szerokości, a jego waga wynosi 865 gramów. Dzięki okrągłej obudowie w formie tuby, pokrytej elastyczną, silikonową nakładką bez problemu można chwycić go w jedną dłoń. Na spodzie obu połówek obudowy producent umieścił antypoślizgowe, gumowe nóżki. Na boku obudowy znalazły się przyciski do sterowania, dzięki którym można zmienić głośność, zatrzymać odtwarzanie oraz włączyć następny utwór. Ponadto konstrukcja zapewnia wodoszczelność na poziomie IP67.

Głośnik bezprzewodowy, który połączymy ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0, oferuje maksymalną moc rzędu 30 W (po 15 W każdy). Obie części są wyposażone w akumulator o pojemności 2000 mAh.

Producent informuje, że w formie jednego głośnika urządzenie może pracować nawet przez 10 godzin na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii w akumulatorach zajmie około 3 godzin. Warto dodać, że aby zmniejszyć pobór prądu, Hama Twin 3.0 po 8 minutach bezczynności automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Urządzenie dostępne jest już w sprzedaży. Trzeba zapłacić za nie 429,90 złotych.