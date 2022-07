realme Book Air to nowy, smukły i lekki ultrabook. Ile kosztuje?

realme to producent, który w Polsce jest w głównej mierze znany z atrakcyjnie wycenionych smartfonów z porządnymi specyfikacjami. Firma ma także w swojej ofercie sprzęty z innych kategorii, m.in. laptopy i słuchawki, a te – bez większego zaskoczenia – też nie kosztują fortuny. realme Book Air to najnowszy laptop marki, który oferuje solidną specyfikację, ale czy tym razem cena również jest atrakcyjna?

Reklama

realme Book Air to 14-calowy ultrabook o solidnej specyfikacji

Obok najnowszego smartfona realme GT2 Explorer Master Edition, firma zaprezentowała również najnowszy laptop, a raczej ultrabook. realme Book Air, bo tak właśnie się on nazywa, będzie solidnym wyborem dla podróżujących (i pracujących w podróży!), ponieważ ma kompaktowy rozmiar. Urządzenie oferuje 14-calowy wyświetlacz, pracujący w rozdzielczości WUXGA 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10). Ekran pokrywa 88% panelu przedniego dzięki temu, że ramki wokół niego są smukłe. Ponad nim, na górnej krawędzi, jest kamerka HD i dwa mikrofony.

Sercem realme Book Air jest procesor Intel Core i3 11. generacji Tiger Lake. CPU został połączony z 8 GB pamięci operacyjnej w konfiguracji dwukanałowej na kościach LPDDR4x-4266, a także dyskiem SSD PCI-Express o pojemności 256 GB lub 512 GB (w zależności od konfiguracji). Ultrabook cechuje się smukłą, w pełni aluminiową obudową o grubości 14,9 mm, a całość waży zaledwie 1,36 kg. Warto jeszcze wspomnieć o czytniku linii papilarnych w przycisku zasilania oraz dwóch głośnikach HARMAN.

źródło: realme

Mimo smukłej obudowy, realme Book Air oferuje pełny zestaw złącz – 2x USB-A 3.2 Gen 1 na prawej krawędzi, zaś na lewej 2x USB-C 3.2 Gen 2 oraz złącze Audio Jack 3,5 mm. Urządzenie ma także moduł łączności bezprzewodowej WiFi 6.

Laptop ma na pokładzie 54-Wh baterię, która ma pozwolić na 13,5-godzinną pracę z dala od ładowarki. W zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 65 W, którym można naładować ultrabooka do 50% w zaledwie 30 minut. Co więcej, jest on kompatybilny z ładowarką Dart Charge 30 W, dołączaną do smartfonów realme, co jest dobrą wiadomością dla podróżujących, ponieważ nie będą musieli targać ze sobą wielu ładowarek.

realme Book Air dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej i szarej, a także w wariantach o różnych pojemnościach dysku. Model 8/256 GB kosztuje w chinach 2999 juanów (równowartość ~2140 złotych), a 8/512 GB – 3299 juanów (~2350 złotych).

Są też nowe słuchawki realme Buds Air 3 Neo

Obok bardziej zaawansowanych słuchawek realme Buds Air 3, producent zaprezentował tańsze realme Buds Air 3 Neo, które są bezpośrednimi następcami Buds Air 2 Neo. Tutaj przede wszystkim mamy zmiany pod względem kształtu samych słuchawek, ponieważ firma porzuciła „fasolowaty” design i teraz przypominają bardziej podstawowe „Air trójki”.

źródło: realme

Nowe TWS-y zostały pozbawione funkcji ANC (aktywnej redukcji hałasu), ale za to wspierają algorytm ENC, który również ma wygłuszać hałas z otoczenia. Bazują one na 10-mm membranach, oferujących zwiększone basy, z funkcją Bass Boost+ dostępną w aplikacji producenta realme Link. Specyfikacja obejmuje też Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla kodeku AAC, Dolby Atmos czy obsługę trybu gamingowego o niskim opóźnieniu 88 ms.

Każda słuchawka waży 4 gramy, ma oferować do 7 godzin słuchania muzyki (do 30 godzin wraz z etui ładującym). Urządzenie jest odporne na zachlapania, co potwierdza certyfikat IPX5. realme Buds Air 3 Neo są sprzedawane w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych – granatowej i białej. Obie kosztują 149 juanów (~106 złotych).