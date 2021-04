Tańsze od Xiaomi? realme ma nowe słuchawki TWS z redukcją szumów – Buds Air 2 Neo

Rynek akcesoriów mobilnych jest niezwykle dynamiczny. Nowe słuchawki bezprzewodowe pojawiają się niemalże co chwilę. Widać to po tempie, z jakim realme prezentuje kolejne pchełki TWS. Przyszedł czas na Buds Air 2 Neo.

Słuchawki TWS tu, słuchawki TWS tam

Bezprzewodowe słuchawki to już żadna nowinka technologiczna – praktycznie co chwilę na rynku pojawiają się nowe modele. Dobrym przykładem jest realme. Dopiero co pod koniec lutego mieliśmy okazję poznać realme Buds Air 2. Nie minęły nawet dwa miesiące, a już na stronie producenta pojawiły się Buds Air 2 Neo.

Nowe pchełki realme mają inny wygląd niż wersja zaprezentowana w lutym. To rzeczywiście budsy, o beczkowatym kształcie. Najważniejszą funkcją w nich jest aktywna redukcja szumów, uzyskiwana dzięki pracy układu Realme R2 oraz dwóch wbudowanych mikrofonów. W przedziale cenowym, w jaki celują Buds Air 2 Neo, to wciąż rzadkość.

ANC wpływa na czas pracy słuchawek – maksymalnie może to być 20 godzin w tym trybie. Jeśli nie potrzebujemy wyciszenia szumów, to pchełki wystarczą nam na nawet 28 godzin. Mówimy oczywiście o sumarycznym czasie pracy, wliczając doładowania z etui. Pojedynczy cykl działania słuchawek to 5 godzin.

Realme Buds Air 2 Neo mają 10-milimetrowe przetworniki z polimerową powłoką. Łączą się z urządzeniami za pomocą modułu Bluetooth 5.2, zapewniając opóźnienie nie większe niż 88 ms. Sama jakość dźwięku nie będzie najwyższa, ze względu na obsługę kodeków AAC HD z SBC – i nic ponad to.

Podobnie jak podstawowe realme Buds Air 2, nowe słuchawki są odporne na zachlapania i pot, dzięki ochronie IPX5.

Dostępność i cena realme Buds Air 2 Neo

Jak na razie, realme Buds Air 2 Neo trafią do Pakistanu. Rozszerzenia dostępności słuchawek na inne kraje można spodziewać się w późniejszym czasie. Chyba najbardziej interesującą informacją z wszystkich, jest cena akcesorium – równowartość 44 euro. Pchełki True Wireless z ANC za 200 złotych? To by było coś!