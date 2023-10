OPPO zrobiło coś niewiarygodnego

Wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie, że każdego dnia trzeba spodziewać się niespodziewanego i nic nie powinno zaskoczyć dziennikarza technologicznego. Każdy ma jednak ograniczoną wyobraźnię i może nie pomyśleć, że dany producent zdecyduje się na aż tak zaskakujący krok. A OPPO właśnie to zrobiło.

OPPO przypomniało sobie o słuchawkach, które mają prawie dwa lata

Na początku 2022 roku do portfolio chińskiej marki dołączyły słuchawki OPPO Enco Air 2, które kilka miesięcy później – w kwietniu – trafiły do sprzedaży w Polsce i kosztowały na start 199 złotych. Właściwie to wciąż trzeba tyle za nie zapłacić i nie przypominam sobie, aby ich cena była niższa, gdyż przez długi czas nosiłem się zamiarem ich zakupu, licząc właśnie na jakąkolwiek obniżkę ceny. Cóż, nie doczekałem się jej, nawet po polskiej premierze kolejnej generacji – OPPO Enco Air 3 zadebiutowały w kraju nad Wisłą w kwietniu 2023 roku w cenie 249 złotych (także ona utrzymuje się na niezmienionym poziomie).

Mimo że Enco Air 2 wciąż są dostępne w sprzedaży, nie zmienia to faktu, że mają już prawie dwa lata na karku. A może „w uszach”? Mniejsza o to. Ważniejsze jest to, że doczekały się już następcy, a w dodatku prędzej spodziewalibyśmy się usłyszeć o kolejnej generacji, a nie odświeżeniu. Tymczasem na coś takiego właśnie zdecydowało się OPPO – wprowadziło na rynek model Enco Air 2 New Sound Edition. Czym różni się od swojego pierwowzoru?

Nowe słuchawki OPPO Enco Air 2 New Sound Edition

Wizualnie nowa edycja nie różni się niczym od oryginału – wygląda dokładnie tak samo i też jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych, białym i niebieskim. Nie oznacza to jednak, że producent bezczelnie odgrzał kotleta, dodając po prostu do nazwy dopisek New Sound Edition. Zmiany są bowiem naprawdę znaczące.

Enco Air 2 New Sound Edition (źródło: OPPO)

Po pierwsze nowe słuchawki wyposażone są w Bluetooth 5.3, podczas gdy pierwowzór ma Bluetooth 5.2. Według deklaracji producenta ma się to przełożyć na niskie opóźnienie, a także bardziej stabilne połączenie, co szczególnie może się przydać w zatłoczonych miejscach, takich jak komunikacja miejska czy ulica.

Ponadto OPPO Enco Air 2 New Sound Edition mają zapewnić efekty dźwięku przestrzennego, czyli rozwiązanie kojarzące się przede wszystkim z droższymi modelami, aczkolwiek producent jest w tym przypadku oszczędny w szczegóły, dlatego prawdopodobnie na próżno szukać tutaj technologii śledzenia ruchów głowy – słuchawki te są po prostu zbyt tanie, aby ją oferować.

Enco Air 2 New Sound Edition (źródło: OPPO)

Kolejną, znaczącą zmianą względem oryginału jest zauważalnie dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu – do 5,5 godziny. Dla przypomnienia, Enco Air 2 mogą odtwarzać audio maksymalnie przez 4 godziny. Wydłużył się też łączny czas działania, uwzględniający korzystanie z etui ładującego – z 24 do aż 35 godzin.

Co jeszcze się zmieniło? OPPO Enco Air 2 New Sound Edition są nieco cięższe – każda słuchawka waży 3,7 grama (vs 3,5 grama). Co jednak najciekawsze – pomimo wszystkich zmian cena zaskakuje, gdyż regularna została ustalona na 179 juanów, podczas gdy Enco Air 2 kosztowały na start 199 juanów! Na tę chwilę nie wiemy, czy nowe słuchawki trafią do Polski, ale już próbujemy się tego dowiedzieć od polskiego oddziału OPPO.