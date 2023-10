Bolt wprowadza karnety na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi

W ostatnim czasie Bolt zaskakująco często o sobie przypomina, ogłaszając wprowadzenie kolejnych nowości. Tym razem firma poinformowała, że klienci będą mogli wykupić karnety na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi. Zainteresowani użytkownicy dostaną do wyboru aż trzy różne pakiety.

Nowość w Bolt: karnety na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi

Przystępne ceny i powszechny dostęp przyczyniają się do dużej popularności usługi wypożyczania hulajnóg i rowerów elektrycznych. I choć nie wszyscy ludzie są ich zwolennikami, to z pewnością część Czytelników Tabletowo również ochoczo porusza się tego typu środkami transportu. Od teraz klienci będą mogli zaoszczędzić, kupując karnety na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi.

Źródło: Bolt

Bolt jest przekonany, że dzięki nim usługa wypożyczania hulajnóg i rowerów elektrycznych stanie się jeszcze bardziej dostępna, ponieważ korzystanie z tego typu pojazdów będzie tańsze. Nowe rozwiązanie z pewnością może zainteresować szczególnie osoby, które często decydują się na wypożyczenie ww. środków transportu oferowanych przez firmę.

Od października 2023 roku klienci będą mogli wykupić jeden z trzech karnetów na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi – tygodniowy, miesięczny oraz miesięczny pro. Niestety, Bolt nie podał ich cen, a w moim przypadku w aplikacji nie widnieje jeszcze możliwość ich zakupu. Firma twierdzi jednak, że oferta ma być „atrakcyjna” i zachęcająca do częstszego korzystania z usługi wypożyczenia hulajnóg i rowerów elektrycznych.

Wprowadzenie atrakcyjnej oferty płatności za przejazdy to kolejny krok, by mieszkańcy miast chętniej sięgali po niskoemisyjne pojazdy, by np. dojechać do przystanku autobusowego. Bartosz Małecki, Senior Operations Manager w Bolt Rentals

Bolt przypomina o bezpiecznej i odpowiedzialnej jeździe hulajnogą

Mieszkańcy Polski chętnie wypożyczają elektryczne hulajnogi, jednak nie wszyscy pamiętają o zasadach podczas jazdy i odpowiednim postępowaniu po zakończeniu przejazdu. Firma przygotowała więc Szkołę Jazdy Hulajnogami Bolt, czyli pokaźny zestaw wiedzy, którą powinna mieć każda osoba, poruszająca się wypożyczonym jednośladem.

Jednym z częstszych problemów, oprócz pozostawiania pojazdu w nieodpowiednim miejscu, jest poruszanie się na nim w dwie osoby, co jest niedozwolone. Remedium na to jest usługa przejazdu grupowego, wprowadzona w Polsce w lipcu 2023 roku. Co ważne: uwzględnia ona nie tylko hulajnogi, ale też rowery elektryczne.