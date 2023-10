Najnowsza Forza w Xbox Game Pass (i nie tylko!)

Microsoft tym razem się postarał i do nowego Xbox Game Passa wrzuci znane gry oraz najnowszą Forza Motorsport. Od kiedy i na jakich platformach będzie można grać w te tytuły?

Forza Motorsport w Xbox Game Pass

Microsoft nie zawsze rozpieszcza graczy, gdy dodaje nowe gry do Xbox Game Pass. Tym razem jednak bardzo się postarał, ponieważ w październiku do tej usługi trafi kilka znanych produkcji. Dostępne od dziś są już Gotham Knights na PC, Xbox Series X|S oraz Cloud, a także The Lamplighter’s League (na tych samych platformach). To jednak nie te gry zrobią najwięcej szumu.

Tak wygląda Forza Motorsport (źródło: Xbox Direct Showcase 2023)

Dostępna od samej premiery ma być także Forza Motorsport, która trafi do Game Passa już 10 października br. Zagrać w nią będzie można na PC, Xbox Series X|S lub w chmurze. Przypomnijmy, że dla fanów gier wyścigowych to prawdziwa gratka, która zaoferuje ponad 500 rzeczywistych samochodów i kilkanaście różnych miejsc do ścigania. Posiadacze abonamentu Game Pass otrzymają także 10% zniżkę na pakiet dodatków Premium, członkostwo VIP oraz przepustkę samochodową.

Warhammer i Like a Dragon

Do Game Passa trafią także inne, ciekawe tytuły. Już 4 października w usłudze dostępny będzie Warhammer 40,000: Darktide. Gra trafi na konsole Xbox Series X|S oraz do chmury. To produkcja stworzona przez twórców Vermintide, którzy tym razem zabiorą graczy do miasta-roju Tertium, gdzie zawalczą przeciwko hordzie wrogów.

7 Ocena

Nie można też nie wspomnieć o Like a Dragon: Ishin, które trafi do Xbox Game Pass 17 października. Dostępne będzie w chmurze oraz na konsolach i PC. Tym razem będziemy musieli chwycić za miecz i ruszyć do Kioto, gdzie czekają na nas przeciwnicy, którzy splamili honor rodziny Sakamoto Ryoma.

Nieco wcześniej, bo 12 października, w Game Passie pojawi się również From Space. Nie jest to może aż tak duży tytuł jak Forza, Warhammer czy Like a Dragon, ale na pewno warto spróbować zagrać w tę produkcję. To strzelanka dla maksymalnie czterech graczy, gdzie mamy za zadanie wyzwolić Ziemię od inwazji obcych!