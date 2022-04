Premiera nowych słuchawek OPPO w Polsce – z promocjami na start!

Nowy zestaw chińskiego producenta zadebiutował na początku roku w swojej ojczyźnie. Minęło kilka miesięcy i teraz Wy również możecie cieszyć się nowym modelem bezprzewodowych słuchawek.

OPPO Enco Air 2 za jednego Zygmunta Starego

Nowe słuchawki od OPPO mają formę najpopularniejszego w ostatnich latach rozwiązania bezprzewodowego TWS. Stylistycznie przypominają one poprzedni model Enco Air – najbardziej zauważalną różnicą jest zamienienie w gamie dostępnych kolorów czarnego na błękitny. Na szczęście charakterystyczny element poprzedniej generacji, czyli półprzezroczysta góra etui ładującego, został przeniesiony na nowy zestaw.

Źródło: OPPO

Nawet jeżeli preferowaliście poprzedni model z czarnymi pchełkami i obudową, to wiadomo, że nie o urodę chodzi w słuchawkach. Wśród konkurencji OPPO Enco Air 2 wyróżnia się 13,4-milimetrowym przetwornikiem wykonanym z tytanu oraz kompozytową membraną. Dzięki temu rozwiązaniu producent obiecuje „głębokie, wyraziste basy, krystalicznie czyste dźwięki średnie oraz wysokie tony, gwarantując zbalansowane brzmienie”. Aby spotęgować dolne partie dźwięków, w słuchawkach umieszczono wzmacniacz basowy.

Zestaw pozwala na 24 godziny słuchania muzyki, w tym 4 godziny na samych słuchawkach bez potrzeby podłączania się do ładowania. Standard Bluetooth 5.2 zapewnia nie tylko stabilną transmisję, ale również niski poziom opóźnień. Dla fanów grania w słuchawkach wystarczą trzy dotknięcia aby OPPO Enco Air 2 przeszły w tryb niskiego opóźnienia. Jakość rozwiązania podkreśla certyfikat TÜV Rheinland High Performance and Low Latency.

Poza wykonaniem, ładowaniem i transmisją danych ważna jest również technologia połączeń. Tu OPPO mocno wsparło się sztuczną inteligencją – zajmuje się ona eliminacją niepożądanych dźwięków i hałasów z otoczenia, zapewniając wyraźny i czysty głos właściciela słuchawek. Jeżeli posiadacie również smartfon chińskiego producenta, możecie wykorzystać słuchawki do sterowania aparatem.

Cena OPPO Enco Air 2 i promocje na inne modele

Co się tyczy ceny – OPPO Enco Air 2 bez względu na wersje kolorystyczną, są oficjalnie dostępne w cenie 199 złotych. W związku z wprowadzeniem nowego modelu na rynek wybrane słuchawki TWS z serii Enco trafiły na kilkudniową promocję. Do 28 kwietnia OPPO Enco Air kupicie w cenie 50 złotych niższej od sugerowanej, czyli za 249 złotych. O wiele hojniejszą promocją firma objęła model Enco Free 2, gdzie cena spadła do 399 złotych, co oznacza solidny rabat w wysokości 200 złotych.