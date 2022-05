OPPO Find N2 – był już smartfon składany „w notes”, teraz będzie z klapką

W zeszłym roku OPPO oficjalnie dołączyło do grona producentów smartfonów składanych. Model OPPO Find N należy z pewnością zaliczyć jako niezwykle udany debiut. Ten poręczny smartfon zgromadził wielu fanów na całym świecie. Według najnowszych informacji już w tym roku na rynku ma pojawić się jego druga generacja – OPPO Find N2.

Reklama

OPPO Find N2 nie będzie się zwijał

Warto przypomnieć, że już przed dwoma laty, jeszcze w 2020 roku Oppo jako jeden z pierwszych producentów na świecie zaprezentował swoją własną wizję smartfonów z elastycznymi ekranami.

Mowa oczywiście o modelu OPPO X 2021, który nie jest typowym składakiem, a jego charakterystyczną cechą było to, że się rozwijał. Nie da się ukryć, że to podejście zdaje się mieć najwięcej sensu – wygląda świetnie i daje niezwykle dużą uniwersalność.

Oppo X 2021 (źródło: Oppo)

Problem polega jednak na tym, że wymaga to o wiele więcej zachodu podczas projektowania, jak i składania urządzenia. Niezwykle istotna jest również precyzja montażu i odpowiedni dobór podzespołów i elementów. Nie bez znaczenia pozostaje również ich trwałość.

W związku z tym, na rynku pojawił się OPPO Find N, który reprezentuje tę bardziej klasyczną, o ile można tak powiedzieć, wersję smartfona z elastycznym ekranem. To po prostu składak w formie, którą widzieliśmy niejednokrotnie w wykonaniu różnych producentów.

Siłą modelu zaprezentowanego przez Chińczyków jest jednak rozmiar ich urządzenia. OPPO Find N to smartfon nad wyraz niewielki, jak na dzisiejsze standardy. Teraz dowiadujemy się, że producent nie chce spocząć na laurach i ma w planach wypuszczenie kolejnej generacji.

8 Ocena 5 Ocena 8 Ocena

Nadchodzi następca „składanego maluszka”

Jak podaje znany leakster Digital Chat Station, inżynierowie ciężko pracują na modelem OPPO Find N2, który miałby zadebiutować jeszcze w tym roku. Niestety, na chwilę obecną nie są znane szczegóły, ale mówi się, że będzie to kontynuacja zeszłorocznego modelu.

Oprócz tego, Oppo zamierza wprowadzić równocześnie model z klapką – coś na wzór Samsunga Galaxy Z Flip lub Huawei P50 Pocket. To jasno pokazuje, że OPPO mierzy wysoko i nie chce ograniczać się jedynie do rynków zwyczajnych smartfonów. W końcu nie da się ukryć tego, że składaki i urządzenia z klapką zyskują coraz większą popularność.

(fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Źródło donosi jednak, że smartfon z rozwijanym ekranem nadal jest w kręgu zainteresowania firmy. Mówi się o tym, że inżynierowie OPPO skonstruowali kolejny, ulepszony pod wieloma względami prototyp na wzór modelu OPPO X 2021. Zmiany dotyczą przede wszystkim większej trwałości konstrukcji, bowiem ogólna koncepcja nie uległa znaczącym modyfikacjom.

Niestety, zła informacja jest taka, że nowy prototyp nadal jest daleki od fazy produkcyjnej. Oznacza to, że na rozwijany smartfon przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wygląda więc na to, że będziemy musieli zadowolić się nowymi składakami, w tym modelem OPPO Find N2, ale to wcale nie oznacza nic złego. Patrząc na to, jakie postępy notuje ten producent, można śmiało założyć, że będą to urządzenia godne zainteresowania.