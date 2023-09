Nowe radia samochodowe Sony z bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay

Chociaż mogłoby się wydawać, że czasy, gdy wybierało się radio do swojego samochodu, już dawno minęły i wszyscy korzystają z rozwiązania producenta, to jednak Sony zapowiedziało dwa nowe modele radioodtwarzaczy samochodowych. Oferują one naprawdę sporo, w tym możliwość całkowicie bezprzewodowej obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Android Auto i Apple CarPlay ze smartfonem w kieszeni

W dzisiejszych czasach zdecydowana większość kierowców korzysta w swoich samochodach z rozwiązań multimedialnych dostarczonych przez producenta lub współpracujące z nim marki audio. Mimo to Sony wprowadza na rynek dwa nowe modele samochodowych radioodtwarzaczy DAB. Mowa o modelach XAV-AX6050 i XAV-AX4050. Co je wyróżnia?

Przede wszystkim warto podkreślić tutaj możliwość całkowicie bezprzewodowego połączenia ze smartfonem. Dzięki temu prowadzenie samochodu staje się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułu Wi-Fi do łączności ze smartfonem oraz wbudowanej w radio anteny GPS. Użytkownicy mogą połączyć się z Android Auto lub Appe CarPlay bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni.

Korzystanie z Android Auto lub Apple CarPlay daje kierowcom wiele możliwości, od odtwarzania multimediów, przez korzystanie z asystenta głosowego, aż do wykonywania połączeń. W obu modelach radioodtwarzaczy Sony do obsługi użytkownicy będą mogli używać 6,95-calowego wyświetlacza dotykowego. Dodatkowo nowy system obsługi radia DAB umożliwia wyświetlanie okładek albumów lub informacji o programie radiowym.

radioodtwarzacz Sony XAV AX6050 (źródło: Sony)

Co jest oferują nowe radia samochodowe Sony?

Nowe radia Sony AX6050 i AX4050 oferują bezprzewodowe przesyłanie dźwięku przez Bluetooth z wysoką jakością dzięki kodekowi LDAC – umożliwiają przesyłanie dźwięku o jakości 24-bitowej i częstotliwości 96 kHz. Co więcej, są kompatybilne z formatem FLAC, zapewniając bezstratną kompresję audio. Ponadto wbudowany procesor DSP oraz 14-pasmowy korektor umożliwiają precyzyjne dostosowanie dźwięku do indywidualnych preferencji słuchacza.

Radia Sony oferują również funkcję szybkiego uruchamiania, dzięki której są gotowe do pracy od razu po włączeniu zapłonu. Współpracują też z kamerami cofania, a także zostały wyposażone w gniazdo USB typu C, które zapewnia zasilanie 5 V/3 A i może służyć do ładowania innych urządzeń.

Modele AX6050 i AX4050 zostały przez Sony wyposażone w trzy wyjścia wzmacniacza, co pozwala na skomponowanie kompleksowego systemu audio, w skład którego może wchodzić subwoofer, wzmacniacz monofoniczny oraz wzmacniacz 4-kanałowy. Dzięki temu dźwięk jest jeszcze bardziej donośny. Zastosowane pozłacane gniazda chronią przed degradacją sygnału i wpływem czasu. Radia mają pojawić się w sklepach już we wrześniu tego roku.