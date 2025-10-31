Najlepszy odkurzacz Xiaomi. Już zaraz trafi do sprzedaży

Został zaprezentowany, a jego oficjalna strona już działa. Lada moment wystartuje więc sprzedaż odkurzacza Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max – najlepszego modelu w ofercie tego producenta, przynajmniej jeśli chodzi o urządzenia bez funkcji mopa.

To będzie ich najlepszy odkurzacz. Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max zaprezentowany

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max znajdzie się wśród najlepszych odkurzaczy bezprzewodowych tego producenta. Spośród jego największych zalet wymienić wypada przede wszystkim bardzo wysoką moc ssania – na poziomie 25000 Pa, ale też nieprzeciętną inteligencję w technologicznym tego słowa znaczeniu.

Otóż G30 Max będzie w stanie samodzielnie dokonywać detekcji poziomu zabrudzeń, aby następnie automatycznie dostosowywać do niego swoje działanie. W razie potrzeby będzie przełączać się pomiędzy trybami eko, standardowym i turbo. O wybranym trybie, jak również o aktualnym poziomie naładowania akumulatora, informacja znajdzie się na wyświetlaczu zintegrowanym z rączką.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (fot. Xiaomi)

Co jeszcze zasługuje na uwagę? Ano między innymi szczotka z LED-owym doświetleniem, ułatwiającym dostrzeżenie zabrudzeń w ciemniejszych zakątkach, na przykład pod meblami. Do tego wieloelementowy system cyklonowy, wspierany przez pięciostopniowy system filtracji (o skuteczności szacowanej na 99,98%).

Nie bez znaczenia wydaje się też długi czas pracy, sięgający 90 minut na jednym ładowaniu. Dodatkowym plusem odkurzacza Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max jest spory pojemnik na kurz (o pojemności 800 ml) – nie trzeba go będzie zbyt często opróżniać, a gdy już nadejdzie ta pora, do łatwo będzie docenić higieniczne usuwanie zanieczyszczeń za pomocą jednego przycisku.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (fot. Xiaomi)

Oficjalna premiera nowego odkurzacza Xiaomi wciąż jeszcze przed nami

Z pewnością nastąpi niebawem, bo jego strona już działa, ale na razie nie znamy dokładnej daty premiery ani ceny tego odkurzacza. Wiemy za to, że zestaw sprzedażowy będzie całkiem bogaty, bo – poza samym urządzeniem – w pudełku będzie można znaleźć rury przedłużające, elektroszczotkę oraz pięć dodatkowych nasadek do różnego rodzaju powierzchni. Dzięki tym akcesoriom bez problemu użytkownik zamieni duży pionowy odkurzacz w lekki odkurzacz ręczny.

Dopóki nie doczekamy się oficjalnej premiery, trudno powiedzieć, czy bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi Vacuum Clenaer G30 Max trafi też do sprzedaży w Polsce. Jest to całkiem prawdopodobne, bo inne modele są dostępne w naszym kraju, w tym także bezpośredni poprzednik opisywanego modelu, czyli Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max (aktualnie wyceniany na 849 złotych).