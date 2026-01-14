Dwa zamiast jednego. Android zapewni dodatkową opcję

Android 17 może wprowadzić nowe podejście do panelu szybkich ustawień i powiadomień. Nie trzeba będzie jednak zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń.

Pojawiają się pierwsze informacje na temat Androida 17

Do premiery Androida 17 pozostało jeszcze sporo czasu. Zresztą, niektórzy wciąż nie dostali aktualizacji do Androida 16. Nie oznacza to jednak, że na pierwsze informacje na temat Siedemnastki trzeba poczekać. Co prawda Google nadal milczy, ale z pomocą przychodzą inne źródła.

W zeszłym roku mogliśmy usłyszeć, że Android 17 otrzyma funkcję Min Mode. Później okazało się, że odkryte ciągi znaków tak naprawdę zapowiadały tryb Tryb Power Saving w Mapach Google. Mimo tego możemy stwierdzić, że osoby grzebiące w plikach oprogramowania Google potrafią znaleźć nowości zanim zostaną oficjalnie zapowiedziane.

Tymczasem jedna z osób podzieliła się kolejnymi szczegółami na temat planów Google. Nie jest jeszcze jasne, kiedy dokładnie zmiana trafi do użytkowników, ale podejrzewa się, że tym razem faktycznie nastąpi to wraz z debiutem Androida 17.

Szybkie ustawienia i powiadomienia w Androidzie 17

Serwis 9to5Google, wskazując na zrzuty ekranu udostępnione przez Mystic Leaks na Telegramie, informuje o dodaniu nowej opcji w ustawieniach systemu. Pozwoli ona spersonalizować działanie panelu szybkich ustawień i sekcji powiadomień.

W nowym podejściu możliwe będzie oddzielnie obu paneli. Wówczas wykonując gest pociągnięcia od lewego górnego rogu do dołu wyświetlone zostaną powiadomienia. Natomiast identyczny gest, ale rozpoczęty w prawym górnym rogu, zapewni podgląd szybkich ustawień.

źródło: Mystic Leaks

Nowe podejście ma być opcjonalne. Oznacza to, że nie trzeba będzie zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń i nadal możliwe będzie korzystanie z jednego, połączonego panelu.

Kolejną nowością ma być dodanie suwaka głośności do panelu szybkich ustawień, który znajdzie się tuż pod suwakiem poziomu jasności ekranu. Oczywiście dotyczy to głównie smartfonów z serii Google Pixel, bowiem w wielu nakładkach taki suwak jest dostępny od wielu lat.

Podobno Android 17 ma jeszcze przywrócić oddzielną opcję włączenia/wyłączenia danych komórkowych w panelu szybkich ustawień. Własną ikonę otrzyma też WiFi. Tutaj również chodzi o system wprost od Google, który instalowany jest na Pixelach.