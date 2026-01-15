Jedna fizyczna odbitka może być warta więcej niż tysiąc cyfrowych zdjęć, zalegających w pamięci telefonu. Idąc tym tropem, firma Fujifilm zaprezentowała nowy aparat natychmiastowy, a dla tych, którzy wolą robić zdjęcia telefonem – mobilną drukarkę.

Fujifilm Instax Mini Evo Cinema – aparat natychmiastowy i kamera w jednym

Firma Fujifilm zaprezentowała najnowszy model w swojej popularnej rodzinie: Instax Mini Evo Cinema. Jego nazwa nie wzięła się znikąd, bo jest to urządzenie, łączące w sobie funkcje aparatu natychmiastowego i kamery wideo. Innymi słowy: umożliwia nie tylko robienie zdjęć i ich drukowanie, ale też nagrywanie filmów, a konkretnie: krótkich klipów (o rozdzielczości maksymalnie 1080×1440 pikseli i długości do 15 sekund lub 30 sekund – z wykorzystaniem edytora w aplikacji na telefon).

Fujifilm Instax Mini Evo Cinema cechuje się wyglądem zainspirowanym klasycznymi, pionowymi kamerami wideo. Warto też zauważyć, że konstrukcja zawiera dwa pokrętła. Pierwsze (Eras Dial) umożliwia wybranie stylu nawiązującego do 10 epok (od ziarnistych lat 30., przez vintage 8 mm i żywe kolory lat 80., aż po bogactwo i nasycenie znane z czasów współczesnych). Drugie (Degree Control) pozwala na regulację intensywności tego efektu w 10-stopniowej skali. Poza tym urządzenie umożliwia również dodanie cyfrowej ramki do kadru.

Fujifilm Instax Mini Evo Cinema (źródło: Fujifilm)

Dzięki zintegrowanej dźwigni zoomu użytkownicy będą mogli poszerzać pole widzenia lub przybliżać kadr, lampa błyskowa doświetli ciemniejsze scenerie, a lusterko do selfie, samowyzwalacz i funkcja zdalnego fotografowania przy użyciu aplikacji to coś, co powinno zainteresować miłośników autoportretów. Do tego dochodzi wyświetlacz LCD o przekątnej 1,54 cala, a całość uzupełnia możliwość wydruku odbitek (także z kodem QR, umożliwiającym odtworzenie nagranego wideo).

Pojawiła się też drukarka do smartfonów

Prezentacji doczekała się też drukarka do smartfonów o nazwie Fujifilm Instax Mini Link+, która pozwala niejako zamienić telefon w aparat natychmiastowy. Działa to dokładnie tak, jak myślisz – robisz zdjęcie smartfonem i błyskawicznie możesz sobie zrobić odbitkę. Urządzenie umożliwia wydruk zarówno bezpośrednio z galerii telefonu, jak i na przykład z biblioteki w serwisie Pinterest.

Fujifilm Instax Mini Link+ (źródło: Fujifilm)

Poza standardowym wydrukiem, do wyboru jest kilka trybów specjalnych: na przykład Design Print umożliwia odwzorowanie najdrobniejszych detali, Simulation pozwala zobaczyć, jak wydrukowane zdjęcie będzie wyglądać w różnych miejscach, Frame Print dodaje do fotografii ramkę, naklejkę lub tekst, Collage Print umożliwia połączenie kilku zdjęć, a Video Print drukuje klatkę wybranego filmu. Wszystko to zamknięte jest w kompaktowej i nawiązującej do stylistyki Instax konstrukcji.

Ile kosztują nowe urządzenia z serii Fujifilm Instax Mini?

Oba urządzenia są już gotowe do podbijania serc użytkowników – ich sprzedaż wystartuje 28 stycznia 2026 roku. Sugerowana cena aparatu Fujifilm Instax Mini Evo Cinema wynosi 1649 złotych, a za drukarkę Instax Mini Link+ trzeba będzie zapłacić 649 złotych.