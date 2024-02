Odwiedzamy stoisko polskiej marki 3mk na targach MWC 2024!

Artykuł sponsorowany

Kiedy polska firma wystawia się na zagranicznych targach technologicznych, nie sposób obok jej stoiska przejść obojętnie. I tak, co roku, odwiedzamy wiodącego gracza na rynku ochrony urządzeń mobilnych – 3mk Protection – podczas MWC w Barcelonie. Jakie nowości pokazała marka podczas tegorocznego wydarzenia?

Mobile World Congress, odbywające się rokrocznie w stolicy Katalonii, to największe i najbardziej prestiżowe targi technologiczne w Europie. Podczas ich trwania prezentowane są nowe urządzenia mobilne, rozwiązania sieciowe (5G już od kilku lat, ostatnio też 6G) czy wreszcie akcesoria i gadżety elektroniczne.

Zanim jednak bezpośrednio do produktów przejdziemy, zapytałam Piotra Wawrzyniaka, Head of Marketing 3mk Protection, dlaczego udział w MWC jest dla marki tak ważny:

Są to targi technologiczne, na które zjeżdżają się światowe marki i prezentują najnowsze rozwiązania. A my dziś, jako marka, która bardzo mocno rozwija się w Europie, również chcemy zaprezentować produkty, które wdrożyliśmy w nowych kategoriach, takich jak akcesoria: kable, ładowarki, słuchawki. Widzimy, że to była bardzo dobra decyzja. Już pierwszego dnia spotkaliśmy się z entuzjazmem klientów, którzy z żywym zainteresowaniem testowali nasze produkty.

Do nowości podczas MWC swoją cegiełkę co roku dokłada 3mk. Podczas tegorocznego wydarzenia mieliśmy okazję rzucić okiem przede wszystkim na: FlexibleGlass Pro™ i Hardy Case™. Przyjrzymy im się z bliska.

FlexibleGlass Pro™, czyli nietłukące się szkło

Jeśli należycie do osób, które – zanim wyjmą nowy smartfon z pudełka – kupują ochronę ekranu, musicie poznać FlexibleGlass Pro™. Jest to szkło hybrydowe, które łączy właściwości szkła i folii – wytrzymałość szkła hartowanego z elastycznością i dyskrecją folii.

Jest to najbardziej zaawansowana ochrona wyświetlacza w historii marki, skierowana do najbardziej wymagających osób. Żeby podziałać na wyobraźnię wystarczy wspomnieć, że jest odporna na upadki z czterech metrów, co potwierdza certyfikat Military Grade.

Co najważniejsze, zaaplikowanie FlexibleGlass Pro™ w żaden sposób nie wpływa na działanie ekranowych czytników linii papilarnych czy rozpoznawania twarzy. O reakcję ekranu na dotyk również nie ma się co obawiać – firma zadbała o to, by responsywność stała na jak najwyższym poziomie.

Nawet Krzysztof Gawkowski, Minister Cyfryzacji, wpadł do 3mk i zainteresował się tą nowością ;)

Hardy Case™ – kolorowo i odpornie

Skoro chronimy ekran, to i obudowę. Z taką myślą powstała linia etui Hardy Case™, przeznaczonych do smartfonów Apple. Są kolorowe – doskonale pasują do wersji kolorystycznych poszczególnych iPhone’ów – a przy tym wykonane są z najlepszej jakości materiałów i rzeczywiście chronią. 3mk zapewnia, że Hardy Case™ ochroni smartfon nawet podczas upadku z wysokości 2 metrów.

Etui Hardy Case™ wykonane są z poliwęgalnu i wysokiej jakości silikonu, który wewnątrz wyściełano mikrofibrą, dzięki czemu telefon idealnie w nim leży. Do tego są niesamowicie smukłe (2 mm), a ich ranty zostały podwyższone względem pozostałej części powierzchni etui tak, by chronić soczewki aparatu i sam ekran iPhone’a.

Z punktu widzenia użytkowego ogromne znaczenie ma to, że Hardy Case™ wspierają technologię MagSafe, a do tego mają właściwości antyadhezyjne (z założenia mają nie łapać kurzu), hydrofobowe (niestraszny im kontakt z kropelkami wody) czy wreszcie antyalergiczne (obojętny dla skóry). Dodatkowo mają się nie brudzić, nie odkształcać i nie zmieniać koloru.

Hardy Case™ dostępne są dla iPhone’ów od dwunastej generacji w górę.

Czy któraś z nowości jest dla marki szczególnie ważna? Na pytanie odpowiada Jakub Marciniak, Country Manager 3mk Protection:

Bardzo ważnym produktem, który pokazujemy na MWC, jest FlexibleGlass Pro, czyli nietłukące się szkło. Jest to ulepszona wersja naszego flagowego produktu FlexibleGlass – szkła hybrydowego, który jako pierwsi w 2014 roku wdrożyliśmy na rynek. FlexibleGlass Pro zabezpiecza ekran nawet przed upadkami z 4 metrów, co potwierdzone jest certyfikatem Military Grade.

To co, teraz do zobaczenia na IFA 2024 w Berlinie? :)

Materiał powstał we współpracy z 3mk Protection