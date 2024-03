Porównanie realme C67 vs Tecno Spark 20 Pro. Pojedynek smartfonów za 899 złotych

W ostatnim czasie smartfony do tysiąca złotych wyrastają jak grzyby po deszczu. Na polskim rynku pojawia się ich dosłownie cała masa, więc nie będę zdziwiona, jeśli nie jesteście się w stanie w nich odnaleźć. Zwłaszcza, że wśród nich są modele chińskich marek, które wciąż zyskują na popularności w Polsce, jak realme czy Tecno. Porównajmy dziś dwa telefony za 899 złotych – realme C67 i Tecno Spark 20 Pro.

Wizualnie? Jestem w kropce

A to dlatego, że wyspa z aparatami podoba mi się bardziej ta z Tecno (i nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że jest podobna do iPhone’a), ale już sama bryła urządzenia i jej wymiary – z realme.

C67 ma też tą przewagę, że jego krawędzie są matowe, a nie błyszczące. W Sparku 20 Pro te błyszczące krawędzie wyglądają po prostu tanio i zbierają odciski palców od strzała – pod tym względem realme ma mój głos.

Miałam okazję obcować z zielonym realme C67, a więc ciekawszą wersją kolorystyczną niż tradycyjna czarna. Tymczasem w przypadku Tecno Spark 20 Pro widziałam na żywo dwie edycje – czarną i złotą, podczas gdy w mojej opinii najciekawiej i najbardziej atrakcyjnie prezentuje się różowo-niebieska (oficjalnie zwana: Frosty Ivory).

Wzornictwo to jednak kwestia gustu i dla wielu wręcz nie ma znaczenia – gros osób od razu po zakupie wkłada telefon w etui. A tutaj warto wspomnieć, że w zestawie z oboma telefonami otrzymujemy podstawowe etui ochronne.

tu najlepiej widoczna jest różnica w jakości ekranów na korzyść realme (po prawej)

Pod wieloma względami są to bliźniacze modele

Jak zaraz zobaczycie w tabeli porównawczej, realme C67 i Tecno Spark 20 Pro mają ze sobą więcej wspólnego, niż początkowo może się wydawać. Jasne, różnią się procesorami (a, co za tym idzie, również GPU), nieznacznie przekątną ekranu i, nieco bardziej, częstotliwością odświeżania czy wreszcie wersją systemu operacyjnego – tu realme C67 pokazuje się ze świetnej strony, bo jako pierwszy tak tani smartfon ma Androida 14 na start.

Z drugiej strony mamy tyle samo pamięci wewnętrznej (choć, po zerknięciu głębiej, okazuje się, że są to różne kości) i RAM, aparat o tej samej rozdzielczości, dual SIM + microSD, akumulatory o tej samej pojemności, ładowanie identyczną mocą, głośniki stereo, 3.5 mm jack audio, etc.

Dlatego też to będzie ciekawe zestawienie.

realme C67 vs Tecno Spark 20 Pro – porównanie specyfikacji:

model realme C67 Tecno Spark 20 Pro ekran IPS 6,72”, 2400 x 1080 pikseli, 90 Hz, jasność do 950 nitów IPS 6,78”, 2460 x 1080 pikseli, 120 Hz, jasność do …? (brak danych) procesor Qualcomm Snapdragon 685 2,8 GHz (6 nm) MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm) GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2 RAM 8 GB 8 GB pamięć 256 GB (UFS 2.2) 256 GB (UFS 3.1) system Android 14 z realme UI Android 13 z HiOS aparat 108 Mpix f/1.75

+ czujnik głębi 2 Mpix f/2.4 108 Mpix f/1.9

+ czujnik głębi 2 Mpix kamerka 8 Mpix f/2.05 32 Mpix f/2.2 audio głośniki stereo,

3.5 mm jack audio głośniki stereo,

3.5 mm jack audio bateria 5000 mAh 5000 mAh ładowanie 33 W 33 W 5G nie nie NFC tak tak dual SIM dual SIM + microSD dual SIM + microSD eSIM nie nie czytnik linii papilarnych tak, w ramce tak, w ramce USB typu C tak tak wymiary 164,6×75,4×7,59 mm 168,61×76,61×8,4 mm waga 185 g 206 g odporność IP54 IP53 cena 899 złotych 899 złotych

Co jest podobne?

czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem,

głośniki stereo,

3.5 jack audio,

aparaty o tej samej rozdzielczości – 108 Mpix,

LTE (brak 5G),

NFC,

8 GB RAM,

płaskie ekrany,

brak ultraszerokiego kąta w aparacie,

brak konkretnych informacji na temat długości wsparcia w postaci aktualizacji systemu,

cena.

Co przemawia za realme C67?

Android 14 na start,

lepszy ekran pod względem jakości (głównie) kontrastu,

mniejsze wymiary i niższa masa,

matowa ramka (vs błyszcząca, wyglądająca tanio).

Co przemawia za Tecno Spark 20 Pro?

szybsze działanie, wydajność na co dzień,

odczuwalnie szybsza pamięć wewnętrzna (UFS 3.1 vs UFS 2.2),

odświeżanie ekranu 120 Hz (vs 90 Hz, choć według mnie to nie ma aż tak dużego znaczenia – różnicę widać między 60 a 90, między 90 a 120 Hz już nieszczególnie),

Bluetooth 5.2 (vs 5.0),

minimalnie szybszy czytnik linii papilarnych (w obu jednak działają wręcz błyskawicznie).

Zdjęcia

Jak się zaraz przekonacie, oba smartfony zupełnie inaczej odwzorowują kolory na zdjęciach – i w zdecydowanej większości przypadków to smartfon Tecno robi to lepiej (zwróćcie uwagę choćby na kocią sierść – na zdjęciu z realme wyszła wręcz biała, podczas gdy w rzeczywistości bliżej jej do kolorów z drugiego foto).

Odnoszę też wrażenie, że pod względem HDR-u i szczegółowości to właśnie Tecno pokazuje się z lepszej strony – podobnie, jak w zdjęciach w gorszych warunkach oświetleniowych / nocnych.

i nocne:

Podsumowanie

Tak naprawdę w przypadku realme C67 i Tecno Spark 20 Pro moim zdaniem wszystko sprowadza się do wyboru pomiędzy telefonem z nowszą wersją Androida i lepszym ekranem pod względem kontrastu (wbrew pozorom komfort korzystania z niego jest dzięki temu wyższy), a tym, który zauważalnie szybciej działa i zapewnia nieco lepszą jakość zdjęć. Kwestia priorytetów i indywidualnych potrzeb, czyli… nic nowego ;)

Nie jest też przecież tak, że są to jedyne smartfony za 899 złotych, jakie można kupić. W tej półce cenowej dzieje się bowiem naprawdę dużo. Do wyboru jest też, np. Motorola moto G72, Xiaomi Redmi Note 12 czy Infinix Hot 40 Pro, a – dokładając niecałą stówkę – zyskujemy do wyboru między innymi OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, Poco X5 5G, Tecno Pova 5 Pro 5G czy Oppo A79 5G.

Oczywiście standardowo zostawiam Was z ankietą – oddajcie głos na telefon, który według Was jest lepszy.