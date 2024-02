TECNO symbolem innowacji? Producent chce nas zaskoczyć i zachwycić

Aktualnie marka TECNO kojarzy się raczej z imitacją niż innowacją. Podczas targów MWC 2024 mamy jednak przekonać się, że czas zmienić nastawienie. Producent zamierza pokazać m.in. smartfon z rozwijanym ekranem, gamingowe gogle AR, ultrawydajne laptopy oraz robota zainspirowanego owczarkiem niemieckim.

Start był średni, ale TECNO mierzy wysoko

Jeden z pierwszych smartfonów tej marki, który trafił na polskie półki sklepowe – TECNO Spark 10 Pro – nie zachwycił nas swoją jakością. Producent nie zamierza jednak składać broni. Na początku tego roku wprowadził do sprzedaży w Polsce cztery nowe smartfony, a dalsze plany zakładają m.in. „pokaz innowacji” na targach MWC 2024.

Podczas targów w Barcelonie, które odbędą się w dniach 26 – 29 lutego, firma TECNO zamierza pochwalić się swoimi najnowszymi urządzeniami i technologiami. Bez wątpienia będzie chciała kontynuować dobrą passę po tym, jak w 2023 roku wywołała spore zamieszanie prezentacją składanego smartfona PHANTOM V Fold, który wciąż nie doczekał się jednak premiery w naszym kraju.

Co zobaczymy na MWC 2024?

Na co można liczyć w tym roku? Jedną z najjaśniejszych gwiazd ma być PHANTOM Ultimate – smartfon wyposażony w rozwijany ekran. Dzięki temu jego przekątna będzie mogła zmieniać się w zakresie od 6,55 do 7,11 cala, zapewniając optymalne warunki do realizacji różnych zadań. Urządzenie zostało już zaprezentowane wcześniej (podczas targów IFA 2023), ale liczymy na nowe szczegóły.

Światło dzienne ujrzy również smartfon POVA 6 Pro 5G, o którym wiemy tylko tyle, że powstał z myślą o „super wytrzymałości” i będzie „zoptymalizowany pod kątem rozrywki”. Nie zabraknie też nowych modeli z serii CAMON (z profesjonalnymi kamerami) i SPARK (z charakterystyką odpowiadającą generacji Z).

Co poza tym? W przedstawionym programie odnajdujemy także prezentację:

laptopów MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra (z 16-calowymi ekranami i procesorami Intel Core Ultra),

futurystycznego psa-robota Dynamic 1 (ma być kompanem dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na prawdziwego czworonoga),

gamingowego zestawu Pocket Go (łączącego w sobie gogle rzeczywistości rozszerzonej i urządzenie przenośne z systemem Windows)

oraz zaawansowanych, mobilnych technologii obrazowania opartych na obliczeniach zmiennoprzecinkowych i sztucznej inteligencji.

Sporo czasu firma TECNO zamierza przeznaczyć także na pokaz swoich najnowszych materiałów koncepcyjnych. Wspomina m.in. o sztucznej skórze z krzemoorganicznej tkaniny, warstwowym włóknie szklanym, stereofonicznej siatce optycznej oraz kolorowym szkle teksturowanym.