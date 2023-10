Oto PlayStation 5 Slim. Nowa forma, te same bebechy

PlayStation 5 potrzebowało mniejszej wersji. Wymiary konsoli od samego początku powodowały, że sprzęt nie zawsze dawał się łatwo wpasować w estetykę wnętrz, nie mieszcząc się w szafkach pod telewizorami. PlayStation 5 Slim ma to zmienić.

Duży „plejak” robi się mniejszy

To już blisko trzy lata, odkąd PlayStation 5 jest z nami. Choć sprzęt Sony jest świetny pod wieloma względami, to w jednej kwestii nigdy nie był wzorem: zabierał naprawdę sporo miejsca.

Podstawowa wersja PS5 z napędem ma wymiary 390 x 104 x 260 mm i waży ponad 4,5 kg. Nic dziwnego, że producent konsoli dostrzegł potrzebę odchudzenia jej. I choć w najnowszym komunikacie nie posługuje się terminologią PlayStation 5 Slim, to z pewnością tak zwyczajowo będziemy nazywać nowy produkt.

Jak bardzo skurczyła się biała konsola? Jak podaje firma, objętość nowego PS5 zostało zmniejszona o 30%, a waga o 18% i 24% w opcjach Standard i Digital. Dokładne wymiary PlayStation 5 Slim to 358 x 96 x 216 mm przy wadze 3,2 kg. Wersja Digital, co raczej oczywiste, jest jeszcze bardziej smukła, osiągając wymiary 358 x 80 v 216 mm i wagę 2,6 kg.

Obie wersje dysponują pojemnością dysku SSD 1 TB. W każdej z nich zamontowano cztery oddzielne panele obudowy, z których górne są błyszczące, a dolne wykończone matowo. Jeśli kupimy PS5 Digital, to później będziemy mogli dokupić napęd dysków Ultra HD Blue-ray i samodzielnie go zamontować. Dostępny on będzie w cenie 119,99 euro.

Poza tym konsole nie zyskały żadnych ulepszeń hardware’owych – całość wciąż działa na sprawdzonych podzespołach z procesorem i grafiką AMD na czele.

Cena i dostępność PlayStation 5 Slim

Nowa wersja PlayStation 5 będzie sprzedawana od listopada tego roku w USA. W kolejnych miesiącach ma być wprowadzana na następne rynki, w tym do Europy. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, Sony może wyrobi się na sezon świątecznej gorączki zakupowej.

Ceny nowych wersji PlayStation 5 to:

549,99 euro za PlayStation 5 (Slim) z napędem Ultra HD Blu-ray,

449,99 euro za PlayStation 5 (Slim) Digital.

Po wyprzedaniu zapasów obecnego modelu PS5, nowe PlayStation 5 Slim stanie się jedynym dostępnym modelem. Opcje, które możemy teraz nazwać PS5 FAT, nie będą już produkowane.

Widoczna na filmie pozioma podstawka do przechowywania PS5, będzie dołączona do zestawu z konsolą. Nowy stojak pionowy, kompatybilny także ze starszymi wersjami systemu, będzie jednak dodatkowym akcesorium, za które trzeba będzie zapłacić 29,99 euro.