Nowe BMW i3 oficjalnie. Z Warszawy do Hamburga na jednym ładowaniu

Bawarczycy zaprezentowali nowe BMW i3. Pod wieloma względami jest to „Tesla killer”, ale niestety cena niekoniecznie będzie równie atrakcyjna jak w przypadku samochodów Elona Muska.

Nowe BMW i3 ma imponujący zasięg

Pamiętacie jeszcze BMW i3 z 2013 roku, czyli miejskiego elektryka? Nowa elektryczna trójka ma z nim niewiele wspólnego, może nie licząc tego, że do napędu nie jest wykorzystywany silnik spalinowy. Otrzymujemy bowiem sedana, który – owszem – sprawdzi się nie w trakcie jazdy wokół komina, ale pozwoli też zwiedzać Europę i to bez częstego zatrzymywania się na ładowarkach.

Nowe BMW i3 pokazuje ogromny postęp technologiczny nie tylko względem wspomnianego kompaktowego elektryka, ale nawet w porównaniu do kilkuletniego BMW i4. Wynika to zarówno z postawienia na nową platformę, która nie jest już dzielona z autami spalinowymi, jak i z bardziej dopracowanego napędu elektrycznego (BMW eDrive szóstej generacji).

Otrzymaliśmy samochód, który może konkurować z najlepszymi elektrykami z USA czy Chin. Potwierdzają to dane – nawet 900 km zasięgu według WLTP, architektura 800 V i ładowanie z mocą do 400 kW. Szkoda, że Niemcy nie zdradzili jeszcze szczegółów dotyczących akumulatora, czasu i krzywej ładowania, ale dane mogą być zbliżone do BMW iX3 – pierwszego modelu z nowej rodziny Neue Klasse. Przypominam, że iX3 ma akumulator 108,7 kWh, który od 10 do 80% ładuje się w około 21 minut.

Wypada dodać, że producent postawił na konstrukcję cell‑to‑pack, która umożliwia uzyskanie wysokiej gęstości energii na poziomie pakietu ogniw oraz bardziej płaskiego akumulatora wysokonapięciowego. Ponadto BMW i3 oferuje funkcje ładowania dwukierunkowego – Vehicle‑to‑Load (wymagany opcjonalny pakiet AC Charging Professional), Vehicle‑to‑Home oraz Vehicle‑to‑Grid.

Początkowo dostępna będzie wersja BMW i3 50 xDrive, w której dwa silniki elektryczne zapewnią napęd na wszystkie koła, 469 KM i maksymalny moment obrotowy 645 Nm. Dane dotyczące przyspieszenia od 0 do 100 km/h nie są jeszcze znane. Poznaliśmy jednak wymiary samochodu, który wynoszą: długość 4760 mm, szerokość 1865 mm, wysokość 1480 mm i rozstaw osi 2897 mm.

Do tego dochodzi BMW Panoramic Vision, czyli nowe podejście do wyświetlania informacji na desce rozdzielczej. Samochód pokazuje kluczowe dane na dole przedniej szyby – od słupka A do słupka A. Sercem jest natomiast 17,9-calowy ekran centralny, a także opcjonalnie dostępny jest wyświetlacz Head-Up 3D.

Nie znamy jeszcze ceny BMW i3

Produkcja nowego BMW i3 rozpocznie się w sierpniu 2026 roku, natomiast pierwsze pojazdy zostaną dostarczone jesienią tego roku. Cennik na ten moment nie jest znany, ale na pewno będzie to elektryk droższy niż Tesla Model 3. Z drugiej strony, BMW i3 ma większy zasięg, architekturę 800 V i można oczekiwać szybszego ładowania oraz najpewniej też lepszego wykonania we wnętrzu.