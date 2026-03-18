Możesz dostać prezent od Orange. Wystarczy wysłać SMS-a

Z okazji zbliżającej się wiosny Orange przygotowało prezent dla swoich klientów. Wystarczy wysłać SMS-a, żeby go otrzymać.

Prezent dla klientów Orange na wiosnę. Wystarczy wysłać SMS-a

Pierwszy dzień wiosny już 21 marca. Niektórzy tego dnia będą wagarować (zazdrościmy!), natomiast klienci Orange już dziś mogą odebrać prezent, przygotowany przez operatora – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz 5 GB internetu za 0 złotych.

Prezent mogą odebrać użytkownicy ofert Orange na kartę. Osoby korzystające z taryfy Orange Free na kartę muszą w tym celu wysłać SMS o treści WIOSNA na numer 364. Z kolei ci, którzy mają taryfę Zawsze Bez Limitu, muszą wysłać SMS o treści KROKUS na ten sam numer 364.

Wszyscy klienci Orange na kartę mogą również aktywować bonus w aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i Usługi. Po aktywacji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz pakiet 5 GB internetu będą ważne przez 5 dni.

W przypadku klientów, którzy posiadają już aktywną usługę Bez limitu do wszystkich + pakiet GB, jej ważność zostanie przedłużona o 5 dni oraz uzupełniona o dodatkowe 5 GB internetu. Bonus można aktywować do 21 marca 2026 roku.

Przy okazji warto przypomnieć, że Orange definitywnie wycofuje usługę Social Pass i klientom przysługuje rekompensata z tego tytułu.

Orange podsumowało 2025 rok. To kolejny powód do świętowania dla operatora

Orange świętuje nie tylko pierwszy dzień wiosny, oferując klientom prezent, ale też bardzo dobre wyniki za 2025 rok. Przychody operatora wzrosły bowiem o 4,3% względem 2024 roku, podobnie jak rentowność operacyjna EBITDAaL – o 4% rok do roku.

Orange odnotowało również wzrost klientów światłowodu – o 10%, do ponad 1,7 miliona, a także mobilnych usług głosowych – o blisko 350 tysięcy, do ponad 9,5 miliona (+4% r/r), co jest „najlepszym wynikiem od wielu lat”. Zwiększyła się też liczba użytkowników ofert na kartę (o 61 tysięcy) i pakietów konwergentnych (o 4%, do prawie 1,9 miliona).

Równocześnie w 2025 roku wzrosła liczba klientów usług innych operatorów na sieci światłowodowej Orange – aż o 36% względem 2024 roku, do 213 tysięcy. Ponadto operator zainwestował w ubiegłym roku w infrastrukturę niemal 2 miliardy złotych, w tym prawie 500 milionów złotych w rozwój sieci mobilnej, dzięki czemu w zasięgu 5G Orange jest już blisko 85% mieszkańców Polski.

Operator pochwalił się również, że w 2025 roku zebrał o 50% więcej telefonów niż w 2024 roku oraz odnowił i wprowadził ponownie do użytku ponad 50% więcej urządzeń stacjonarnych (takich jak modemy i dekodery) niż w roku poprzednim, dzięki czemu stanowią one już 45% wszystkich urządzeń, z których korzystają klienci.